史上唯一世界大賽G7再見轟締造者　海盜名人堂傳奇馬澤羅斯基辭世

▲馬澤羅斯基（Bill Mazeroski）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

根據MLB官網報導，名人堂傳奇二壘手馬澤羅斯基（Bill Mazeroski）於21日辭世，享壽89歲；這位效力匹茲堡海盜長達17個賽季的傳奇球星，以1960年世界大賽第7戰再見全壘打寫下不朽篇章，同時也是史上唯一一位在世界大賽第7戰轟出再見全壘打的球員。

馬澤羅斯基生涯8度奪下金手套獎、2度拿下世界大賽冠軍，於2001年入選美國棒球名人堂；不過對於外界多半記得他那支傳奇全壘打，他曾笑說：「很奇怪，不是嗎？因為全壘打而聞名，卻是因為你的防守進了名人堂。」

大聯盟主席曼弗雷德（Rob Manfred）發表聲明表示：「65年來，馬澤羅斯基一直是棒球史上最偉大全壘打之一的代名詞，雖然他的球棒在1960年擊出世界大賽史上首支再見、終結系列賽的全壘打，但真正讓他在2001年獲得名人堂肯定的，是他的手套；他是終身效力海盜的二壘手，8度拿下金手套獎，比爾明白，在場上守住一分，和打回一分同樣重要。」

曼弗雷德也說：「比爾一生的勤奮與謙遜，完美展現了他在球場上所代表的那座城市，我謹代表大聯盟，向他的家人、棒球界朋友與匹茲堡所有忠實球迷致上最深切的哀悼。」

馬澤羅斯基1956年19歲登上大聯盟舞台，兩年後就拿下首座金手套，他生涯打擊率2成60、累計138轟，數據並不華麗，但防守能力卻被公認為歷史頂尖。

2001年入堂典禮上，他表示：「我認為防守理應屬於名人堂，防守應該獲得與投球和打擊同等的肯定，我很自豪也很榮幸，是因為防守、主要因為我的防守能力而進入名人堂。」

1960年世界大賽第7戰在匹茲堡Forbes Field舉行，海盜與紐約洋基戰成9比9平手；9局下半，馬澤羅斯基面對右投特瑞（Ralph Terry）打擊。

他回憶當時心境：「我看了第一球壞球，我其實只想敲出一支安打，為這一局開個好頭。」

第2球出手，馬澤羅斯基揮棒將球轟向左外野深處，飛越左外野手貝拉（Yogi Berra）頭頂，形成再見全壘打。

他多年後回憶：「我不知道那球出去了，我不知道那是全壘打；但我知道如果他在牆邊處理失誤，我一定會跑到三壘，所以我拼命跑，等我跑到二壘時，看見球迷都瘋狂了；從二壘到本壘，我幾乎整個人都飄著走。」

海盜最終10比9擊敗洋基，完成史上最大冷門之一；整個系列賽洋基總得分55比27遠勝海盜，卻在最關鍵一戰飲恨。

對於那支經典全壘打，馬澤羅斯基從不厭倦重述。他說：「因為那是件有趣的事，我也可能站在故事的另一端，被三振出局之類的，我很高興自己不是在那一端，我是在好的一端。」

他還分享一則趣事：「有個人把所有積蓄押在洋基身上，結果因為我的全壘打輸光，從此戒賭；你會聽到一些有趣的故事，也有些奇怪的故事，都很有意思，只是我記不得全部。」

1960至1967年，馬澤羅斯基連續8年領先國聯二壘手雙殺次數，生涯完成1706次雙殺，至今仍是大聯盟紀錄保持人；生涯守備率9成83，9度國聯助殺王，其中5季更是全大聯盟第一。

談到生涯定位，他坦言：「我總是把防守看得比打擊更重要，我守備的時間比打擊多，如果我在打擊上多下點功夫，也許會更好；但我沒怎麼練打擊，我練的是防守。」

當被問到希望大家記得他是因為名人堂等級的防守，還是那支可能是史上最偉大的全壘打時，馬澤羅斯基笑著給出答案：「喔，我選全壘打。」

