史上唯一世界大賽G7再見轟締造者　海盜名人堂傳奇馬澤羅斯基辭世

▲馬澤羅斯基（Bill Mazeroski）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

根據MLB官網報導，名人堂傳奇二壘手馬澤羅斯基（Bill Mazeroski）於21日辭世，享壽89歲；這位效力匹茲堡海盜長達17個賽季的傳奇球星，以1960年世界大賽第7戰再見全壘打寫下不朽篇章，同時也是史上唯一一位在世界大賽第7戰轟出再見全壘打的球員。

It is with a heavy heart that we relay the news of the passing of legendary Pirates and National Baseball Hall of Famer, Bill Mazeroski.

Maz was a 7-time All-Star who hit the greatest home run in baseball history. He was a beloved member of the Pirates family and he will be… pic.twitter.com/515ZhPgqxe [廣告]請繼續往下閱讀... February 21, 2026

馬澤羅斯基生涯8度奪下金手套獎、2度拿下世界大賽冠軍，於2001年入選美國棒球名人堂；不過對於外界多半記得他那支傳奇全壘打，他曾笑說：「很奇怪，不是嗎？因為全壘打而聞名，卻是因為你的防守進了名人堂。」

大聯盟主席曼弗雷德（Rob Manfred）發表聲明表示：「65年來，馬澤羅斯基一直是棒球史上最偉大全壘打之一的代名詞，雖然他的球棒在1960年擊出世界大賽史上首支再見、終結系列賽的全壘打，但真正讓他在2001年獲得名人堂肯定的，是他的手套；他是終身效力海盜的二壘手，8度拿下金手套獎，比爾明白，在場上守住一分，和打回一分同樣重要。」

曼弗雷德也說：「比爾一生的勤奮與謙遜，完美展現了他在球場上所代表的那座城市，我謹代表大聯盟，向他的家人、棒球界朋友與匹茲堡所有忠實球迷致上最深切的哀悼。」

Sad to hear about the passing of Bill Mazeroski. The man responsible for the biggest home run in baseball history.



10 Gold Gloves

8 All-Star Game appearances

2x World Series Champion

Hall of Fame



RIP Mazpic.twitter.com/bXkzkVlsqO — Austin Bechtold (@AustinRBechtold) February 21, 2026

馬澤羅斯基1956年19歲登上大聯盟舞台，兩年後就拿下首座金手套，他生涯打擊率2成60、累計138轟，數據並不華麗，但防守能力卻被公認為歷史頂尖。

2001年入堂典禮上，他表示：「我認為防守理應屬於名人堂，防守應該獲得與投球和打擊同等的肯定，我很自豪也很榮幸，是因為防守、主要因為我的防守能力而進入名人堂。」

1960年世界大賽第7戰在匹茲堡Forbes Field舉行，海盜與紐約洋基戰成9比9平手；9局下半，馬澤羅斯基面對右投特瑞（Ralph Terry）打擊。

他回憶當時心境：「我看了第一球壞球，我其實只想敲出一支安打，為這一局開個好頭。」

第2球出手，馬澤羅斯基揮棒將球轟向左外野深處，飛越左外野手貝拉（Yogi Berra）頭頂，形成再見全壘打。

We are saddened by the passing of Hall of Fame second baseman Bill Mazeroski, who hit one of the greatest home runs in baseball history.



On Oct. 13, 1960, Game 7 of the World Series, bottom of the 9th inning, Mazeroski smashed a walk-off home run to lead the Pirates to a 10-9… pic.twitter.com/HTeQtd1MF4 — MLB (@MLB) February 21, 2026

他多年後回憶：「我不知道那球出去了，我不知道那是全壘打；但我知道如果他在牆邊處理失誤，我一定會跑到三壘，所以我拼命跑，等我跑到二壘時，看見球迷都瘋狂了；從二壘到本壘，我幾乎整個人都飄著走。」

海盜最終10比9擊敗洋基，完成史上最大冷門之一；整個系列賽洋基總得分55比27遠勝海盜，卻在最關鍵一戰飲恨。

對於那支經典全壘打，馬澤羅斯基從不厭倦重述。他說：「因為那是件有趣的事，我也可能站在故事的另一端，被三振出局之類的，我很高興自己不是在那一端，我是在好的一端。」

他還分享一則趣事：「有個人把所有積蓄押在洋基身上，結果因為我的全壘打輸光，從此戒賭；你會聽到一些有趣的故事，也有些奇怪的故事，都很有意思，只是我記不得全部。」

1960至1967年，馬澤羅斯基連續8年領先國聯二壘手雙殺次數，生涯完成1706次雙殺，至今仍是大聯盟紀錄保持人；生涯守備率9成83，9度國聯助殺王，其中5季更是全大聯盟第一。

談到生涯定位，他坦言：「我總是把防守看得比打擊更重要，我守備的時間比打擊多，如果我在打擊上多下點功夫，也許會更好；但我沒怎麼練打擊，我練的是防守。」

當被問到希望大家記得他是因為名人堂等級的防守，還是那支可能是史上最偉大的全壘打時，馬澤羅斯基笑著給出答案：「喔，我選全壘打。」