運動雲

>

黑暗水道的引路人！點頭員葉軒甫一「點」守護視障泳將

▲游泳教練葉軒甫擔任點頭員協助視障游泳選手。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲游泳教練葉軒甫擔任點頭員協助視障游泳選手。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／專訪

在帕拉游泳領域中，教練的角色不僅僅是技術指導，更是選手在水中的眼睛，天泳培訓的游泳教練葉軒甫擁有長達26年的游泳資歷和15年的豐富教學經驗。他曾帶領過特種部隊打破紀錄，也曾是海巡署游泳隊的領軍教官，如今他將這份剛猛的訓練能量轉化為細膩的守護，在比賽中擔任「點頭員」，為全盲選手指引方向。

點頭員（Tapper）是針對視障游泳選手（如S11級別）設置的關鍵後勤支援，在全盲或嚴重視障的選手比賽時，點頭員必須站在泳池兩端，精準判斷選手的划手頻率與節奏，當選手接近池壁約5公尺處，點頭員會使用長桿輕觸選手的身體或頭部，這看似簡單的一「點」，卻是選手在全速衝刺中唯一的減速或轉身信號，葉軒甫坦言，這需要長期的默契配合，若點得太早會影響成績，點得太晚則可能造成嚴重傷害。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲游泳教練葉軒甫擔任點頭員協助視障游泳選手。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲游泳教練葉軒甫擔任點頭員協助視障游泳選手。（圖／記者蔡厚瑄攝）

他也以自身慘痛經驗為例，2023年他前往日本參加成人盃比賽時，曾在50公尺仰式項目中因聚光燈干擾算錯觸牆次數，導致左手腕骨折斷裂，他嚴肅地表示：「明眼人在全神貫注下都會受傷，何況是完全看不到牆壁位置的視障選手。如果沒有點頭員的提醒，他們憑藉蠻力衝刺，一旦撞牆輕則割傷破皮，重則骨折，那是我們最不願見到的畫面。」

至於擔任點頭員最難的挑戰，葉軒甫認為在於「不可控的變數」。在波濤洶湧的比賽現場，選手可能因體力不支導致頻率變慢，或因恍神導致游軌偏移，「如果選手原本靠左游卻突然偏向右側，就必須迅速變換點頭方位，但為了不干擾其他水道與裁判，這種調整必須在電光石火間完成。」

自111學年度（2022年）擔任台北啟明學校游泳隊教練，葉軒甫以客製化教學帶領身障學生橫掃各大賽場，累計獲得43金20銀6銅的輝煌戰績，並打破13項大會紀錄，2025年帶領2名學生參加「亞洲帕拉青年運動會（AYPG）」，該屆中華隊也橫掃6金1銀，寫下台灣帕拉青年運動史上的嶄新扉頁。

▲游泳教練葉軒甫擔任點頭員協助視障游泳選手。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲2025年亞帕青中華游泳代表隊奪6金1銀，葉軒甫（右1）是教練團一員也擔任點頭員。（圖／記者蔡厚瑄攝）

為了鼓勵自己的學生，即便已經超過30歲，葉軒甫仍會參加世界大師賽等國際賽事，他以此勉勵現役選手的學生們，「教練退役多年都還願意努力恢復訓練、超越自己，你們是現役選手，一定可以做得比我更好。」

葉軒甫並不以「教練」自居，反而認為這些學生們才是他的老師，每位視障學生的敏感度與體能狀況各異，逼使他必須不斷開發不同的教學方式，他強調這是一場互相激勵的過程。選手在生活中克服困難的心態，往往能給予他極大的正能量，「因為學生一直在教我很多，這才讓我成為更完整的教練。」

▲游泳教練葉軒甫擔任點頭員協助視障游泳選手。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲游泳教練葉軒甫（右）擔任點頭員，幫助亞帕青視障游泳選手葉豐源摘下金獎。（圖／記者蔡厚瑄攝）

在無光的水道中，那輕輕一點，敲響的不僅是轉身的信號，更是夢想前行的節奏，葉軒甫用長桿，守護著視障泳將的骨骼與安全，更在沈默的波紋間，搭建起跨越黑暗的橋樑。對他而言，獎牌數或許是實力的證明，但師生間那份互為導師、共生共榮的靈魂交感，才是推動他持續站在泳池邊的最強動力。

關鍵字： 帕拉游泳視障游泳點頭員葉軒甫啟明學校帕拉運動

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／松井裕樹因傷辭退WBC　日本隊3救援投手退出

快訊／松井裕樹因傷辭退WBC　日本隊3救援投手退出

經典賽變數？龍恩碰撞傷退　費爾柴德對前東家2支0

經典賽變數？龍恩碰撞傷退　費爾柴德對前東家2支0

身披日本隊戰袍的台灣人！余聖傑：更希望日本贏

身披日本隊戰袍的台灣人！余聖傑：更希望日本贏

賈吉雙響、瓊斯炸裂　洋基20比3狂電老虎李灝宇敲安

賈吉雙響、瓊斯炸裂　洋基20比3狂電老虎李灝宇敲安

王彥程壓制韓國打線！未入選中華隊　韓媒說「Thank You」

王彥程壓制韓國打線！未入選中華隊　韓媒說「Thank You」

快訊／孫易磊飆速155！中華隊戰平韓職英雄　曾豪駒點出投打關鍵

快訊／孫易磊飆速155！中華隊戰平韓職英雄　曾豪駒點出投打關鍵

龍恩春訓傷退　蔡其昌：已第一時間聯繫、初檢無骨折也無大礙

龍恩春訓傷退　蔡其昌：已第一時間聯繫、初檢無骨折也無大礙

史上唯一世界大賽G7再見轟締造者　海盜名人堂傳奇馬澤羅斯基辭世

史上唯一世界大賽G7再見轟締造者　海盜名人堂傳奇馬澤羅斯基辭世

WBC回顧／王建民對日零失分、潘威倫抗荷英雄　兩大強投經典時刻

WBC回顧／王建民對日零失分、潘威倫抗荷英雄　兩大強投經典時刻

王彥程飆速149壓制韓國隊　柳賢振互相打氣讚：接近日本球風

王彥程飆速149壓制韓國隊　柳賢振互相打氣讚：接近日本球風

朴娜勑遭指控霸凌經紀人　調查現身全程笑容受訪

熱門新聞

快訊／松井裕樹因傷辭退WBC　日本隊3救援投手退出

經典賽變數？龍恩碰撞傷退　費爾柴德對前東家2支0

身披日本隊戰袍的台灣人！余聖傑：更希望日本贏

賈吉雙響、瓊斯炸裂　洋基20比3狂電老虎李灝宇敲安

王彥程壓制韓國打線！未入選中華隊　韓媒說「Thank You」

快訊／孫易磊飆速155！中華隊戰平韓職英雄　曾豪駒點出投打關鍵

讀者回應

﻿

熱門新聞

1松井裕樹因傷辭退WBC

2經典賽變數？龍恩碰撞傷退

3日本隊台灣餵球投手：怕被懷疑是間諜

4洋基20比3狂電老虎李灝宇敲安

5王彥程未入選中華隊　韓媒說Thank You

最新新聞

1湖人2026-27賽季季票最高狂漲45.9%　

2龍恩春訓傷退　蔡其昌發聲

3衛冕軍道奇撿走蘇文斯基

4Ice Baby寫歷史！台灣雙人雪車初體驗

5洋基新秀瓊斯開季首打席夯超遠轟

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

混血戰力「龍仔」龍恩抵台！拍影片深情告白「榮幸代表台灣」

首揭2017世大運棄賽真相　詹詠然：遺憾未能親自說明

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

辜仲諒傾全力愛台灣棒球　成就世界冠軍！ #12強

【誰是誰？】爸爸跟叔叔長太像...兒子分不出正牌阿公XD

【大開眼界】南部阿嬤用洗衣機「脫水青菜」　男一看傻眼XD

【川普又點名台灣】回應法院關稅裁決：貿易協議仍有效

收到粉絲特製「宮廟背心」 Rain穿上後竟毫無違和感XD

艾瑞克丹恩漸凍症病逝　先前錄製節目留下「最後遺言」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366