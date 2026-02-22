黑暗水道的引路人！點頭員葉軒甫一「點」守護視障泳將

▲游泳教練葉軒甫擔任點頭員協助視障游泳選手。（圖／記者蔡厚瑄攝）

在帕拉游泳領域中，教練的角色不僅僅是技術指導，更是選手在水中的眼睛，天泳培訓的游泳教練葉軒甫擁有長達26年的游泳資歷和15年的豐富教學經驗。他曾帶領過特種部隊打破紀錄，也曾是海巡署游泳隊的領軍教官，如今他將這份剛猛的訓練能量轉化為細膩的守護，在比賽中擔任「點頭員」，為全盲選手指引方向。

點頭員（Tapper）是針對視障游泳選手（如S11級別）設置的關鍵後勤支援，在全盲或嚴重視障的選手比賽時，點頭員必須站在泳池兩端，精準判斷選手的划手頻率與節奏，當選手接近池壁約5公尺處，點頭員會使用長桿輕觸選手的身體或頭部，這看似簡單的一「點」，卻是選手在全速衝刺中唯一的減速或轉身信號，葉軒甫坦言，這需要長期的默契配合，若點得太早會影響成績，點得太晚則可能造成嚴重傷害。

他也以自身慘痛經驗為例，2023年他前往日本參加成人盃比賽時，曾在50公尺仰式項目中因聚光燈干擾算錯觸牆次數，導致左手腕骨折斷裂，他嚴肅地表示：「明眼人在全神貫注下都會受傷，何況是完全看不到牆壁位置的視障選手。如果沒有點頭員的提醒，他們憑藉蠻力衝刺，一旦撞牆輕則割傷破皮，重則骨折，那是我們最不願見到的畫面。」

至於擔任點頭員最難的挑戰，葉軒甫認為在於「不可控的變數」。在波濤洶湧的比賽現場，選手可能因體力不支導致頻率變慢，或因恍神導致游軌偏移，「如果選手原本靠左游卻突然偏向右側，就必須迅速變換點頭方位，但為了不干擾其他水道與裁判，這種調整必須在電光石火間完成。」

自111學年度（2022年）擔任台北啟明學校游泳隊教練，葉軒甫以客製化教學帶領身障學生橫掃各大賽場，累計獲得43金20銀6銅的輝煌戰績，並打破13項大會紀錄，2025年帶領2名學生參加「亞洲帕拉青年運動會（AYPG）」，該屆中華隊也橫掃6金1銀，寫下台灣帕拉青年運動史上的嶄新扉頁。

▲2025年亞帕青中華游泳代表隊奪6金1銀，葉軒甫（右1）是教練團一員也擔任點頭員。（圖／記者蔡厚瑄攝）

為了鼓勵自己的學生，即便已經超過30歲，葉軒甫仍會參加世界大師賽等國際賽事，他以此勉勵現役選手的學生們，「教練退役多年都還願意努力恢復訓練、超越自己，你們是現役選手，一定可以做得比我更好。」

葉軒甫並不以「教練」自居，反而認為這些學生們才是他的老師，每位視障學生的敏感度與體能狀況各異，逼使他必須不斷開發不同的教學方式，他強調這是一場互相激勵的過程。選手在生活中克服困難的心態，往往能給予他極大的正能量，「因為學生一直在教我很多，這才讓我成為更完整的教練。」

▲游泳教練葉軒甫（右）擔任點頭員，幫助亞帕青視障游泳選手葉豐源摘下金獎。（圖／記者蔡厚瑄攝）

在無光的水道中，那輕輕一點，敲響的不僅是轉身的信號，更是夢想前行的節奏，葉軒甫用長桿，守護著視障泳將的骨骼與安全，更在沈默的波紋間，搭建起跨越黑暗的橋樑。對他而言，獎牌數或許是實力的證明，但師生間那份互為導師、共生共榮的靈魂交感，才是推動他持續站在泳池邊的最強動力。