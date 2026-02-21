王彥程壓制韓國打線！未入選中華隊　韓媒說「Thank You」

▲王彥程。（圖／KBO官方頻道）

記者楊舒帆／綜合報導

為備戰3月登場的世界棒球經典賽（WBC），韓國隊在沖繩拉開實戰序幕，而此役也「提前遇到台灣左投」。根據韓媒《XportsNews》報導，韓國代表隊21日與韓華鷹進行練習賽，韓華安排台灣左投王彥程先發登板，讓韓國打線先「預習」可能在國際賽碰到的球路型態；韓國隊此戰則由「韓國怪物」柳賢振先發，形成另類焦點對決。

王彥程雖未入選台灣隊WBC最終名單，但對韓國代表隊繳出2局無失分、最快球速149公里的內容，首局依序解決申珉宰、前一戰開轟的安賢民與金倒永，2局上雖被文保景敲安，仍穩住陣腳，靠滾地球與飛球化解危機；全場用球25球，被敲1安打、送出1次三振，最快球速149公里。

而王彥程的登板內容，也獲得韓媒關注。韓媒《xportsnews》以「這樣的投手無法打WBC？韓國『Thank You』！韓華王彥程初登板完美壓制：『我的球速還沒出來』」為題報導；韓媒《MyDaily》則以「對（韓國）代表隊2局無失分好投 154公里台灣強投揭開面紗：『還不夠好』」為題報導。

根據韓媒《MyDaily》報導，王彥程賽後坦言狀態雖比在澳洲春訓時更好，但他仍覺得「還不夠」。他透露此役首次使用PitchCom，需要時間適應；談到球速也直言，雖然教練團給了不少正面回饋，但自己認為距離理想速度仍有落差，「我還沒投出自己想要的程度。」對於卡特球的橫移，他表示：「原本就會有些變化，準確數據還要看分析。不過我自己想再修正，但球隊認為很好，隊友和教練也說既然效果好就好好利用。」他笑著補充。

韓媒《XportsNews》報導提到，王彥程表示仍在熟悉韓國打者特性，「還不太清楚韓國打者的風格，需要持續研究。教練提醒要多攻擊內角，我也正在加強這方面的投球。」他也訂下目標：「第一是幫助韓華拿下韓國大賽冠軍，第二是完成10勝、150局。如果做到，也許能讓更多台灣球員來KBO發展。」