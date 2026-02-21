運動雲

王彥程飆速149壓制韓國隊　柳賢振互相打氣讚：接近日本球風

▲王彥程。（圖／KBO官方頻道）

記者楊舒帆／綜合報導

效力於韓華鷹的左投王彥程，21日在日本沖繩登板先發，面對2026年世界棒球經典賽韓國代表隊打線，主投2局無失分，最快球速飆至149公里，展現穩定壓制力。同場先發柳賢振讚賞他，還透露兩人賽前互相打氣。

據《韓聯社》報導，王彥程此役以強勁直球為主軸，搭配變化球調度節奏，成功封鎖代表隊打線。代表韓國隊先發的柳賢振同樣表現亮眼。這是他時隔16年再次披上太極旗戰袍，主投2局僅用19球，送出1次三振、無失分，直球最快142公里，並檢視變速球、曲球與卡特球等球種，完成首場實戰測試。

柳賢振賽後表示：「和16年前相比，改變的好像只有年紀。在投手丘上投球，不管以前還是現在都一樣。」他也笑說，因為是對上母隊韓華，投起來更為輕鬆，「後輩們好像因為我是前輩，有稍微手下留情。」

談到王彥程的表現，柳賢振給予肯定評價：「他在日本打了很久，比較接近日本棒球風格。我們打者在正式比賽前能先打到台灣投手的球，是很大的幫助。」柳賢振也透露，自己在韓華球員的群組中，前一晚得知王彥程將登板後，還透過隊友朴相桓彼此打氣。

目前韓國代表隊正積極備戰WBC，柳賢振指出，雖然部分主力投手因傷缺陣，但球隊氣氛良好，「最資深的（盧）景銀哥率先以身作則，我也會盡量營造明亮氛圍。」

韓國隊總教練柳志炫則表示，比起球速，更看重柳賢振球路的移動與欺敵效果，「打者多次被變速球騙到，未來應能持續展現我們期待的內容。」

