新賽季少「雙林」打線現缺口　陳傑憲喊話年輕人點名3小將

▲陳傑憲。（圖／統一獅提供）



記者胡冠辰／台南報導

統一獅21日舉行春訓開訓典禮，隊長陳傑憲談到新球季陣容變化，坦言林岱安與林安可缺席確實形成戰力缺口，但他也正面看待這項挑戰，直言這將成為年輕球員爭取位置的契機，「如果大家都很強很厲害，讓教練頭痛該選誰，這就是甜蜜的負擔。」

面對主力缺陣的現實，陳傑憲直言：「岱安跟安可的缺席對戰力確實是個大缺口，不可否認。」不過他強調，危機同時也是轉機，年輕球員將因此獲得更多舞台與動力，「這也給了年輕球員機會，讓他們更有動力去爭取先發位置。」

他透露自己第一天歸隊，還來不及特別叮嚀隊友，但觀察到全隊休賽季的準備狀況，讓他相當欣慰，「我一回來看到大家的體態都維持得很好，甚至有人變更壯了，代表大家都很自律、有目標。」

談到特別有感的球員，陳傑憲點名曾偉喆、李丞齡，「他們的體態看起來都準備好了。」此外林泓弦則讓他大吃一驚，「他變蠻壯的，休賽季一定很努力。」

身為隊長，陳傑憲也以身作則，他透露休賽季積極投入重量訓練，身體數據明顯突破，「重量都有突破上去，打擊也非常有感覺。」

目前陳傑憲體重約80公斤，肌肉量41，「這是我以前從沒達到的數字。」看到數據進步，他直言努力沒有白費，也期盼這份力量能在場上轉化為更強的擊球初速與爆發力。