去年痛還在！林岳平目標「不馬虎」　勉獅將拿大約繳出應有實力

▲統一獅年度目標，總教練林岳平寫下不馬虎。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／台南報導

統一獅開訓典禮上，眾球星寫下新球季年度目標。「餅總」林岳平致詞時勉勵選手表示：「去年我們在最後一刻輸球，那種痛也許到現在大家都還記得。大家應想想棒球的價值，每個球員在輸球之後，都應該反思自己在過程中是否展現出應有的能力。」

統一獅新球季將於亞太棒球場安排48場主場賽事，3月29日舉行開幕戰。林岳平表示：「新的環境在亞太，期許大家打出新的活力。」中職環境愈來愈好，球員簽下好合約備受期待，他也提到，「期待大家在職棒舞台、甚至國際賽場上都能被看見。現在大家必須有強大責任，現在大家都有不錯的合約，請打出應有的能力。至於還在努力中的選手，也以此為目標前進，期待大家都能拿到好合約，幫助球隊拿下冠軍。」

▲▼統一獅年度目標。（圖／統一獅提供）

談到自己的年度目標，林岳平寫下「不馬虎」三個字，期許球員不馬虎、不隨便，堅定方向，創造球隊價值與個人未來，朝目標邁進。

林岳平在國家隊集訓期間，球隊由首席教練郭俊佑帶領春訓，他也在典禮上喊話：「鬥陣拿冠軍，兄弟們！」資深投手王鏡銘呼應馬年，寫下「戰馬馳萬里」，為邁入40歲的自己勉勵。

▲統一獅年度目標陳鏞基寫下諧音吉祥話。（圖／統一獅提供）

轉戰獅隊的江少慶寫下「健康」，期許自己保持健康，為球隊爭取更多勝利。生涯最後一年的陳鏞基則寫下原住民名字諧音的吉祥話「馬耀吉祿」，象徵最後一年為自己而戰。曾因傷所苦的林靖凱寫下「順」字，陳聖平則寫下「穩」字，笑說休季期間當兵「成為真正的男人」，希望自己更加穩重。

▲統一獅新秀寫下年度目標。（圖／統一獅提供）