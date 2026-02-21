快訊／孫易磊飆速155！中華隊戰平韓職英雄　曾豪駒點出投打關鍵

▲▼經典賽中華隊，古林睿煬（上）、胡智爲（下）。（圖／中職提供）

記者楊舒帆／綜合報導

世界棒球經典賽將於3月點燃戰火，中華隊今（21日）在臺北大巨蛋與韓職培證英雄進行練習賽。此役雙方你來我往，各攻下2分，最終以2比2平手作收。台灣隊共動用6名投手，合計送出9次三振，被敲7支安打、失2分；打線則敲出6安、選到7次四死球，展現不錯選球能力。

古林睿煬擔任此役先發投手，投2局被敲3支安打，失2分；接手的「美美」鄭浩均也完成2局的投球，被敲2安、送出2次三振，無失分；第三位投手胡智爲用更精簡的25球投完2局，並飆出4次三振；林詩翔、曾峻岳、孫易磊各投1局，皆未失分，其中孫易磊投出三上三下，包括1次三振，並投出全場最快的155公里速球。

打者方面，張育成單場擊出2支安打，包含1分打點的追平安打，是Team Taiwan這場表現最佳的打者。打者群面對培證英雄7名投手共敲6支安打，另外選到7次四死球保送。

總教練曾豪駒表示：「投手方面包括詩翔、浩均、智爲等都有好表現，比起過年前的狀況都更理想，期待大家接下來再慢慢把節奏搭配好；整體攻擊面的狀況還不錯，只是在面對對方投手更換後的適應狀況要再快一點。」

▲▼經典賽中華隊，孫易磊（上）、張育成（下）。（圖／中職提供）