陳傑憲連4年擔任統一獅隊長　點名陳重羽、高塩將樹任副隊長

▲陳傑憲。（圖／統一獅提供）



記者胡冠辰／台南報導

統一7-ELEVEN獅21日在台南棒球場舉行2026年春訓開訓典禮，隊長陳傑憲受訪時談到連續4年獲隊友支持續任，先以玩笑話開場，「說真的，以後根本不用辦這個頒隊長儀式了。」隨後他也嚴肅表示，對於隊友的信任非常感謝，並盼今年持續扮演球員、教練團與球團之間的溝通橋樑，帶領球隊朝目標前進。

陳傑憲透露，隊內在決定隊長人選時其實很快就有共識，學長甚至打趣說，「今天是在選副隊長。」對於再次扛起隊長責任，他直言並不陌生，也提醒自己要把角色做好，「希望今年能持續扮演好我與球團、教練團以及隊友之間的橋樑，讓球隊有目標地往好的方向前進。」

談到副隊長人選，陳傑憲表示他親自點名野手由陳重羽擔任、投手則由高塩將樹出任；他說挑選陳重羽是看重對方近年穩定的表現與在場上的影響力，「他這幾年表現都不錯，也是球隊的主力捕手，我希望他能承擔更多責任，以身作則，在場上更有責任感、更為球隊付出。」同時也提到捕手視角較廣，能更全面掌握投手與野手狀況，「希望他能更成熟。」

至於投手端副隊長交給高塩將樹，陳傑憲坦言除了去年成績亮眼，更打動他的是態度與自律；他指出，高塩將樹在場上的專注、對棒球的執著，以及私底下的自我要求，都是投手群值得學習的榜樣，「不論是年輕的還是資深的隊友去學習，因為這種日本職人的精神真的很難能可貴。」陳傑憲也期待這股示範力量能擴散到全隊，「看到他這麼認真，野手們也會想跟進，希望能帶動大家一起成長。」