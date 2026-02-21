陳傑憲隊長四連霸！統一獅年度口號：鬥陣起行　329亞太主場開幕

▲萊恩盈盈、陳傑憲隊長。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台南報導

2026年統一7-ELEVEN獅於台南棒球場舉行開訓典禮，董事長凃忠正、總經理蘇泰安與總教練親自頒發「淬鍊獎」、「突破獎」與「精進獎」三大獎項，肯定球員過去一季的表現。

春訓三大獎項得主為：淬鍊獎高塩將樹、精進獎胡金龍、突破獎林安可。雖然林安可已轉戰西武獅，球團仍肯定他去年在統一獅的貢獻與表現。陳傑憲連續4年擔任隊長，他致詞時笑言，「有學長說，合約多長就當幾年」言下之意有機會實現10年隊長。

[廣告]請繼續往下閱讀...

教練團與全體選手全員到齊，球隊同時正式公布2026年年度口號「鬥陣起行 tàu tīn khí kiânn」，為新球季揭開序幕。新賽季台南主場賽事將移師亞太棒球村成棒主球場，開幕戰預計於3月29日登場。

有些地方，不只是地圖上的座標；有些聲音，會在心裡長久回響。對球迷而言，統一獅與台南市立棒球場緊緊相連。那裡有第一次牽著孩子進場的悸動，有輸球後仍不離不棄的掌聲，也有冠軍夜拋下橘海彩帶的榮耀，更有在炎夏陪伴彼此走過低谷的時光。

2026年年度口號「鬥陣起行」，象徵著陪伴與前行。「鬥陣」代表不論勝負都彼此相挺；「起行」則是帶著回憶邁向新的舞台。從熟悉的台南球場到嶄新的亞太成棒主球場，改變的是場地，不變的是紅橘色的信念。這不是告別，而是延續，獅子軍將與球迷攜手迎向新篇章。

▲萊恩盈盈。（圖／記者楊舒帆攝）