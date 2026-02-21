統一獅好薪情！蘇泰安曝薪資漲幅達8%　陳鏞基轉教練尊重本人想法

▲蘇泰安。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

統一獅去年拿下上半季冠軍並闖進季後賽，雖然最終未能取得台灣大賽門票，但球隊整體表現仍獲肯定。獅隊領隊蘇泰安在21日開訓受訪透露，球團目前談薪進度已接近尾聲，整體調薪幅度預計落在8%以上，同時也提到老將陳鏞基將迎來合約最後一年，球團會在季中找時間與他討論未來轉任教練的可能。

談到球員談薪狀況，蘇泰安表示，目前大約已完成九成，接下來會在開訓後這幾天做最後確認。他感謝球員多年來的努力與投入，並指出球隊近幾年持續保持競爭力，「我們這五年有季冠軍，還有總冠軍」，去年雖然可惜未能更進一步，但仍順利取得季冠軍、打進挑戰賽，「這其實也是一個不簡單的事情」，因此今年整體薪資成長幅度預計「大概會落在8%以上」。

至於外界關注的教練合約與人事規劃，蘇泰安表示，陳鏞基目前仍以選手身分為主，球團也尊重他的想法，「他的想法是更重要的，我們大概會全力來協助他。」他也提到若陳鏞基未來轉任教練，球團認為會是很好的選擇，「像是胡金龍也很很享受教練職位。」

此外，蘇泰安也分享，球隊今年在教練布局與後勤支援上都有調整，包括新增教練人手，「今年加強板凳深度，對新球季帶來正面幫助。」

▲陳鏞基。（圖／記者楊舒帆攝）