運動雲

>

FA補償轉戰獅隊！江少慶牛棚20球復出倒數　目標4月中出賽

▲江少慶。（圖／記者楊舒帆攝）

▲江少慶。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台南報導

統一獅新球季透過林岱安的FA補償，補進右投江少慶，球團規劃他預計4月中後逐步進入出賽節奏。江少慶21日受訪談到目前復健與訓練進度表示，今年春訓以來身體狀況「都在掌控中」，並照著投手教練課表持續調整與精進。

江少慶透露，近期已進牛棚投到20顆，但仍在「本壘板前」距離進行，下一階段才會拉到正式距離進牛棚訓練。他也指出，總教練林岳平與投手教練團有討論訓練方向，重點放在投球機制調整，希望讓他投球時胸肌承受的負擔降低，進而能更輕鬆地把球投得更多、速度也能拉上來。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到進度是否超前，江少慶說目前就是按照教練團進度推進，「都算在教練那邊的步調」，身體狀況也都OK；至於何時能進入實戰，他表示依「餅總」的規劃，大約4月會開始出賽安排，接下來也會陸續進入正式牛棚與Live BP階段。餅總也提到，「目標是4月中比賽，但不確定是一軍或二軍，三月初就應該會有一個 Live BP。只是這間距當中的投球會，也許會快一點恢復的狀況。」

加入新環境的適應方面，江少慶坦言相處順利，因為隊內像陳傑憲等人過去在學生時期或中華隊就有碰過面，「其實沒有太大的不同。」至於球衣背號選擇76號，他也直言沒有特別意義，「給的號碼就先選了。」

關鍵字： 江少慶統一獅復健進度牛棚投球春訓

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

身披日本隊戰袍的台灣人！余聖傑：更希望日本贏

身披日本隊戰袍的台灣人！余聖傑：更希望日本贏

大聯盟官方預測美國奪冠！擁「地球最強兩投」　日本列亞軍

大聯盟官方預測美國奪冠！擁「地球最強兩投」　日本列亞軍

快訊／孫易磊飆速155！中華隊戰平韓職英雄　曾豪駒點出投打關鍵

快訊／孫易磊飆速155！中華隊戰平韓職英雄　曾豪駒點出投打關鍵

徐若熙找回球威！小久保監督大讚：來到這裡最好的一次

徐若熙找回球威！小久保監督大讚：來到這裡最好的一次

獨家／首揭世大運後台真相　詹詠然還原2017 ：「回家比賽非常重要」POTS卻找上門

獨家／首揭世大運後台真相　詹詠然還原2017 ：「回家比賽非常重要」POTS卻找上門

鄭宗哲首秀擊球初速163公里！轉戰紅襪2打數無安打

鄭宗哲首秀擊球初速163公里！轉戰紅襪2打數無安打

混血戰力「龍仔」龍恩確定提前抵台！拍影片深情告白「榮幸代表台灣」、27日隨隊

混血戰力「龍仔」龍恩確定提前抵台！拍影片深情告白「榮幸代表台灣」、27日隨隊

要當大谷後第2人！洋基奇澤姆放話挑戰50轟50盜　：今年會很神奇

要當大谷後第2人！洋基奇澤姆放話挑戰50轟50盜　：今年會很神奇

王彥程熱身賽對決WBC韓國隊　先發2局1K無失分

王彥程熱身賽對決WBC韓國隊　先發2局1K無失分

統一獅新球季主場版圖出爐！6場大巨蛋　48場亞太陳鏞基引退壓軸

統一獅新球季主場版圖出爐！6場大巨蛋　48場亞太陳鏞基引退壓軸

【賴清德春聯】遭割毀！議員怒公布黑衣男犯案畫面

熱門新聞

身披日本隊戰袍的台灣人！余聖傑：更希望日本贏

大聯盟官方預測美國奪冠！擁「地球最強兩投」　日本列亞軍

快訊／孫易磊飆速155！中華隊戰平韓職英雄　曾豪駒點出投打關鍵

徐若熙找回球威！小久保監督大讚：來到這裡最好的一次

獨家／首揭世大運後台真相　詹詠然還原2017 ：「回家比賽非常重要」POTS卻找上門

鄭宗哲首秀擊球初速163公里！轉戰紅襪2打數無安打

讀者回應

﻿

熱門新聞

1日本隊台灣餵球投手：怕被懷疑是間諜

2MLB預測美國奪冠！擁地球最強兩投

3快訊／孫易磊飆速155！中華隊戰平韓職英雄

4徐若熙找回球威！小久保監督按讚

5揭世大運真相　詹詠然還原2017

最新新聞

1王彥程飆速149　柳賢振互相打氣

2阿隆索春訓首轟助金鶯完封洋基

3陳傑憲看到龍恩小熊春訓首安好驚艷

4快訊／孫易磊飆速155！中華隊戰平韓職英雄

5陳傑憲喊話年輕人點名3小將

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

混血戰力「龍仔」龍恩抵台！拍影片深情告白「榮幸代表台灣」

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

軟銀火球男初三報到！張峻瑋談經典賽用球差異　用PitchCom卻「會錯學長意」

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

台中東亞青運主辦權確定取消　市長林佳龍：這是粗暴的行為

【惡毒飼主】不能帶狗上飛機「她竟當場棄養」

飲料店員上班戴VR眼鏡查看訂單　看起來蠻方便的XD

【您的邀玩已被拒絕】阿金想找貓貓玩 被哈氣拒絕

【為了錢拚了】玩黏錢遊戲見鈔票飛走 她直接飛撲接殺

【悲痛畫面】狗狗受困火海命危！飼主抱毛孩「嘴對嘴」搶命
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366