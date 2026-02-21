FA補償轉戰獅隊！江少慶牛棚20球復出倒數　目標4月中出賽

▲江少慶。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台南報導

統一獅新球季透過林岱安的FA補償，補進右投江少慶，球團規劃他預計4月中後逐步進入出賽節奏。江少慶21日受訪談到目前復健與訓練進度表示，今年春訓以來身體狀況「都在掌控中」，並照著投手教練課表持續調整與精進。

江少慶透露，近期已進牛棚投到20顆，但仍在「本壘板前」距離進行，下一階段才會拉到正式距離進牛棚訓練。他也指出，總教練林岳平與投手教練團有討論訓練方向，重點放在投球機制調整，希望讓他投球時胸肌承受的負擔降低，進而能更輕鬆地把球投得更多、速度也能拉上來。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到進度是否超前，江少慶說目前就是按照教練團進度推進，「都算在教練那邊的步調」，身體狀況也都OK；至於何時能進入實戰，他表示依「餅總」的規劃，大約4月會開始出賽安排，接下來也會陸續進入正式牛棚與Live BP階段。餅總也提到，「目標是4月中比賽，但不確定是一軍或二軍，三月初就應該會有一個 Live BP。只是這間距當中的投球會，也許會快一點恢復的狀況。」

加入新環境的適應方面，江少慶坦言相處順利，因為隊內像陳傑憲等人過去在學生時期或中華隊就有碰過面，「其實沒有太大的不同。」至於球衣背號選擇76號，他也直言沒有特別意義，「給的號碼就先選了。」