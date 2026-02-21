統一獅新球季主場版圖出爐！6場大巨蛋　48場亞太陳鏞基引退壓軸

▲蘇泰安。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台南報導

中職新球季腳步逼近，統一獅主場賽事規劃也逐漸明朗。領隊蘇泰安透露，雖然聯盟尚未正式公告，但球團內部已排定主場60場配置，其中包含6場於台北大巨蛋舉行，上、下半季各3場；其餘主場重心仍放在台南亞太。

蘇泰安表示，目前規劃48場主場賽事安排在台南亞太國際棒球訓練中心，持續以亞太為主要根據地。至於話題性十足的台北大巨蛋，則規劃6場比賽，讓球迷有機會在不同場地感受獅隊主場氛圍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「目前是排定6場，上半季3場、下半季3場。」蘇泰安強調，一切仍待聯盟最終公告，但方向大致底定。

另外，台東與嘉義也納入本季版圖。台東預計安排2場主場賽事，背後別具意義——這是為了讓老將陳鏞基在職業生涯最後一年，能回到出生地出賽，回饋鄉親。

蘇泰安透露，球團與陳鏞基討論後，若能在球員生涯最終階段於台東比賽，對他而言意義非凡，「這是我們跟他討論後的一個結果。」

值得一提的是，陳鏞基也表達希望能成為第一位在亞太球場舉辦引退儀式的球員。球團目前正朝此方向規劃，為這位獅隊重要戰將打造專屬舞台。

至於嘉義方面，蘇泰安說明，今年將4場主場賽事；原本每年固定前往花蓮的賽程，則因世界級青少年賽事撞期取消，因此將場次轉移至亞太、嘉義與台東。整體加總為亞太48場、台東2場、嘉義4場，加上大巨蛋6場，共計60場主場賽事