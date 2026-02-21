第3打席就炸裂！　阿隆索春訓首轟助金鶯完封洋基

▲Pete Alonso。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

大聯盟春訓正式揭幕，巴爾的摩金鶯重砲阿隆索（Pete Alonso）21日敲出2026年春訓首支全壘打，一發兩分砲包辦全隊得分，助隊2比0完封洋基，也為自己在巴爾的摩的新篇章展開完美序幕。

比賽進行到第7局時，阿隆索站在Ed Smith Stadium右外野牛棚後方受訪，當現場響起自1992年金鶯主場Camden Yards啟用以來的招牌歌曲〈Thank God I’m a Country Boy〉時，他一度停下來笑著說：「我真的很喜歡這首歌，今年一定會非常有趣。」

金鶯球迷顯然也有相同期待。開幕戰現場不少球迷已穿上全新的25號阿隆索球衣，親眼見證他在穿上金鶯戰袍後的第3個打席就開轟；他在第6局鎖定右投漢納（Bradley Hanner）曲球大棒一揮，將球轟出左外野牆外，成為春訓第一轟。

「很明顯，打全壘打的感覺棒極了，不管是一年中的什麼時候，很高興能開張。」阿隆索說。

阿隆索在去年休賽季與金鶯簽下5年1.55億美元合約，球團正是看中他穩定且具破壞力的長打火力；過去7個賽季效力大都會期間，他累計出賽1008場、轟出264發全壘打，成為隊史全壘打王。

談到新球衣，他難掩興奮之情：「能穿上這套球衣我感到很榮幸，我穿起來感覺很好，也覺得自己看起來很棒；所以真的太棒了，老實說，我不可能感覺更好了。」