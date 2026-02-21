差點滿貫砲！村上宗隆春訓首安、打點都出爐　鈴木笑喊「我討厭他」

▲村上宗隆。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

效力芝加哥白襪的日本強打村上宗隆21日迎來春訓初先發，雖然賽前村上因高速公路重大車禍塞車，導致差點錯過比賽，所幸他在開打前15分鐘及時趕到球場，最終順利登場，還用強勁火力證明身價，繳出亮眼表現。

白襪原定今天讓村上對戰小熊的比賽中先發，但開賽前約30分鐘，球隊一度宣布他為「健康狀況良好的臨時缺席」；原因並非身體不適，而是他受困於高速公路重大事故引發的車陣，不久後，村上趕抵球場並重新回到先發名單。

根據官網報導，村上談到這場驚魂記時表示：「喔，我的天啊！」他透露自己因高速公路發生嚴重事故而延誤行程，「我真的很擔心自己能不能準時趕到，高速公路上發生重大車禍，我一路上都在擔心。」

儘管準備時間被壓縮，村上仍迅速進入狀況，展現白襪以2年3400萬美元簽下他的價值；首打席面對泰隆（Jameson Taillon）擊出二壘滾地球出局，隨後第2打席敲出中外野安打，擊球初速高達108.3英里，成為春訓首安。

第4局滿壘時，村上鎖定霍奇（Porter Hodge）四縫線速球一棒掃向中外野，擊球初速105.5英里、飛行距離408英尺；守在中外野的鈴木誠也退至全壘打牆邊，卻在陽光下判斷失誤，形成帶有2分打點的二壘安打。

兩人私交甚篤，還將在世界棒球經典賽（WBC）代表日本並肩作戰，鈴木賽後打趣說：「在那顆高飛球之後，我討厭他了，所以我不會支持他。」隨後笑著補充：「開玩笑的啦。」

白襪總教練維納布爾（Will Venable）大力稱讚子弟兵的職業態度，「你必須給村上很多肯定，他非常投入，也非常專業；我們請他嘗試一些他過去未必習慣的事情，但他在準備方式、適應力與彈性上都表現得非常出色。」

談到隊友的幫助，村上也特別致謝：「真的是整支球隊的每一個人，每一位工作人員、每一位隊友、教練，以及組織內所有支援人員；大家都讓我感覺像在家一樣自在，這也是為什麼我能做好充分準備。」

對於這名來自日本的強打，泰隆也留下深刻印象，「他比我想像中更壯，也更有身體對抗性，我只對他投了3球：速球、變速球、變速球；我其實沒有他的球探報告，關注這種備受矚目的球員總是很有趣，我希望他在這裡能成功，近年來有很多優秀球員從日本出來，他有爆發力，也有揮棒。」

總教練維納布爾最後也笑談當天的交通狀況：「那真的太瘋狂了，發生重大事故，比我們預期多花了45分鐘才到，但我們最後都到了；特別是Mune被困在後面很久，卻處理得非常好，對他來說這是春訓首戰，卻遇到這種情況，但仍能調整好自己，上場打出好表現，真的很棒。」