王彥程熱身賽對決WBC韓國隊　先發2局1K無失分

▲王彥程。（圖／KBO官方頻道）

記者楊舒帆／綜合報導

為備戰3月5日開打的世界棒球經典賽，正在日本沖繩集訓的韓國代表隊，21日與韓華鷹進行練習賽。韓華此戰特別安排台灣左投王彥程先發，被韓媒形容為「提前體驗台灣左投」，為對戰台灣做準備。他投2局被敲1安打，奪1次三振，無失分。

韓媒《topstarnews》報導，「『提前體驗台灣左投』…韓國棒球代表隊與韓華進行WBC備戰練習賽」韓國隊在分組賽勢必得力拚台灣，過去多次對上球速快的台灣左投陷入苦戰，因此即便王彥程未列入本屆WBC名單，仍被視為理想模擬對象。總教練柳志炫直言，「真的很感謝韓華球團的配合。」韓華總教練金卿文表示：「預計投2局左右。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

柳志炫也透露，練習賽最擔心的是控球不穩導致觸身球傷人，球員健康仍是備戰首要考量。上月與韓華總教練金卿文會面時，對方還主動詢問該安排哪類型投手，展現支持態度。

此戰採7局制、不計勝負，並套用WBC投球計時等規則模擬實戰。金卿文表示，自己也曾擔任國家隊總教練，深知責任重大，「當然要配合代表隊」，並盼韓國棒球在本屆WBC繳出好成績。

首局讓申珉宰擊出左外野飛球，隨後三振前一戰開轟的安賢民、再以游擊滾地球解決金倒永；2局上遭到亞冠賽結識的好友文寶景擊出安打，又馬上以滾地球抓出局數。此時上演韓華內戰，對決盧施煥纏鬥9球，讓他擊出滾地球，靠野手選擇上壘，對文賢彬以飛球解決。他投2局，被敲1安打，奪1次三振，