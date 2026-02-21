松井裕樹拉傷腹股溝！　WBC能否出賽成疑

▲Yuki Matsui。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

日本隊備戰2026年世界棒球經典賽（WBC）傳出壞消息，效力聖地牙哥教士的松井裕樹20日在春訓進行Live BP時拉傷腹股溝，能否趕上3月開打的經典賽目前仍是未知數。

松井當天在教士春訓營進行Live BP時，因左側腹股溝出現不適提前結束訓練；球團表示他為「左側腹股溝緊繃」，目前列為每日觀察名單，預計不會缺席太久，但隨著經典賽腳步逼近，仍是日本隊變數之一。

[廣告]請繼續往下閱讀...

教士總教練史坦曼（Craig Stammen）表示：「我們得看看他在這一天休息之後的狀況，以及他明天的感覺如何；老實說，我認為這讓他參加經典賽的可能性出現疑問。」

松井在教士效力兩個賽季，累計出賽125場，繳出3.86防禦率，已成為牛棚中段局數重要的左投戰力，若順利參賽，原本預期他將在日本隊扮演高張力局面的關鍵投手角色；如今傷勢出現變數，對尋求衛冕的日本隊牛棚深度恐造成影響。

日本隊本屆經典賽首戰預定於3月6日在東京巨蛋迎戰中華隊，史坦曼指出，最終是否參賽將由松井本人與教士醫療團隊討論後決定，目前仍言之過早。

史坦曼最後提及：「他是每日觀察狀態，他昨天進行實戰打擊練習時，腹股溝有點緊繃，因此提早停止訓練，那樣做是明智的；今天看起來已經好轉，明天有可能會進行傳接球。」