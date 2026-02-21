運動雲

>

松井裕樹拉傷腹股溝！　WBC能否出賽成疑

▲Yuki Matsui。（圖／達志影像／美聯社）

▲Yuki Matsui。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

日本隊備戰2026年世界棒球經典賽（WBC）傳出壞消息，效力聖地牙哥教士的松井裕樹20日在春訓進行Live BP時拉傷腹股溝，能否趕上3月開打的經典賽目前仍是未知數。

松井當天在教士春訓營進行Live BP時，因左側腹股溝出現不適提前結束訓練；球團表示他為「左側腹股溝緊繃」，目前列為每日觀察名單，預計不會缺席太久，但隨著經典賽腳步逼近，仍是日本隊變數之一。

[廣告]請繼續往下閱讀...

教士總教練史坦曼（Craig Stammen）表示：「我們得看看他在這一天休息之後的狀況，以及他明天的感覺如何；老實說，我認為這讓他參加經典賽的可能性出現疑問。」

松井在教士效力兩個賽季，累計出賽125場，繳出3.86防禦率，已成為牛棚中段局數重要的左投戰力，若順利參賽，原本預期他將在日本隊扮演高張力局面的關鍵投手角色；如今傷勢出現變數，對尋求衛冕的日本隊牛棚深度恐造成影響。

日本隊本屆經典賽首戰預定於3月6日在東京巨蛋迎戰中華隊，史坦曼指出，最終是否參賽將由松井本人與教士醫療團隊討論後決定，目前仍言之過早。

史坦曼最後提及：「他是每日觀察狀態，他昨天進行實戰打擊練習時，腹股溝有點緊繃，因此提早停止訓練，那樣做是明智的；今天看起來已經好轉，明天有可能會進行傳接球。」

關鍵字： 聖地牙哥教士MLB

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

身披日本隊戰袍的台灣人！余聖傑：更希望日本贏

身披日本隊戰袍的台灣人！余聖傑：更希望日本贏

大聯盟官方預測美國奪冠！擁「地球最強兩投」　日本列亞軍

大聯盟官方預測美國奪冠！擁「地球最強兩投」　日本列亞軍

徐若熙找回球威！小久保監督大讚：來到這裡最好的一次

徐若熙找回球威！小久保監督大讚：來到這裡最好的一次

鄭宗哲首秀擊球初速163公里！轉戰紅襪2打數無安打

鄭宗哲首秀擊球初速163公里！轉戰紅襪2打數無安打

混血戰力「龍仔」龍恩確定提前抵台！拍影片深情告白「榮幸代表台灣」、27日隨隊

混血戰力「龍仔」龍恩確定提前抵台！拍影片深情告白「榮幸代表台灣」、27日隨隊

獨家／首揭世大運後台真相　詹詠然還原2017 ：「回家比賽非常重要」POTS卻找上門

獨家／首揭世大運後台真相　詹詠然還原2017 ：「回家比賽非常重要」POTS卻找上門

要當大谷後第2人！洋基奇澤姆放話挑戰50轟50盜　：今年會很神奇

要當大谷後第2人！洋基奇澤姆放話挑戰50轟50盜　：今年會很神奇

大聯盟導入ABS挑戰制　賈吉有望擺脫「好球帶誤判」困境

大聯盟導入ABS挑戰制　賈吉有望擺脫「好球帶誤判」困境

佐佐木朗希159公里火球震撼春訓　204勝傳奇盛讚：成長很多

佐佐木朗希159公里火球震撼春訓　204勝傳奇盛讚：成長很多

王彥程熱身賽對決WBC韓國隊　先發2局1K無失分

王彥程熱身賽對決WBC韓國隊　先發2局1K無失分

【悲痛畫面】狗狗受困火海命危！飼主抱毛孩「嘴對嘴」搶命

熱門新聞

身披日本隊戰袍的台灣人！余聖傑：更希望日本贏

大聯盟官方預測美國奪冠！擁「地球最強兩投」　日本列亞軍

徐若熙找回球威！小久保監督大讚：來到這裡最好的一次

鄭宗哲首秀擊球初速163公里！轉戰紅襪2打數無安打

混血戰力「龍仔」龍恩確定提前抵台！拍影片深情告白「榮幸代表台灣」、27日隨隊

獨家／首揭世大運後台真相　詹詠然還原2017 ：「回家比賽非常重要」POTS卻找上門

讀者回應

﻿

熱門新聞

1日本隊台灣餵球投手：怕被懷疑是間諜

2MLB預測美國奪冠！擁地球最強兩投

3徐若熙找回球威！小久保監督按讚

4鄭宗哲首秀擊球初速163公里！

5「龍仔」確定提前抵台！27日就隨隊

最新新聞

1加拿大爆傷情！布雷克將遞補戰經典賽

2布雷克代表加拿大出戰經典賽

3村上宗隆春訓首安、打點都出爐

4王彥程熱身賽對決WBC韓國隊

5松井裕樹拉傷腹股溝

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

混血戰力「龍仔」龍恩抵台！拍影片深情告白「榮幸代表台灣」

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

軟銀火球男初三報到！張峻瑋談經典賽用球差異　用PitchCom卻「會錯學長意」

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

台中東亞青運主辦權確定取消　市長林佳龍：這是粗暴的行為

【惡毒飼主】不能帶狗上飛機「她竟當場棄養」

飲料店員上班戴VR眼鏡查看訂單　看起來蠻方便的XD

【您的邀玩已被拒絕】阿金想找貓貓玩 被哈氣拒絕

【為了錢拚了】玩黏錢遊戲見鈔票飛走 她直接飛撲接殺

【會中毒不要啊】父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主驚：有農藥
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366