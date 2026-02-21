今井達也春訓初登板技驚全場　17球解決5人奧圖維也讚嘆

▲Tatsuya Imai。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

今井達也在休士頓太空人春訓營初登場便技驚四座！他於21日進行首次實戰投打練習，在眾多隊友、球團高層包含總經理布朗（Dana Brown），以及大批日本媒體注視下，面對豪華打線毫不怯場，總計17球解決5名打者，還讓多名大聯盟好手發出驚嘆。

今井先用3球讓艾倫（Nick Allen）擊出滾地球出局，接著迎戰9屆明星賽、3屆打擊王奧圖維（Jose Altuve）；談到當下對決時心情，今井笑說：「當我開始對決Jose時，我心想：糟了，我真的在大聯盟了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過緊張情緒沒有影響表現，今井首球就讓奧圖維揮空，第2球製造滾地出局，隨後連續三振柯瑞亞（Carlos Correa）、梅耶斯（Jake Meyers）與崔梅爾（Taylor Trammell），展現其壓制力與多樣球路。

奧圖維雖僅看2球便遭解決，對決後仍給予高度評價：「真的很好，他對我投了一顆滑球，你幾乎看不到旋轉，很漂亮、很銳利；然後接著是一顆速球，我只看到兩球，所以，是的，非常好。」

「當然兩球還不夠，我希望能多看幾球，不過第一印象真的很好，他會為這支球隊帶來很大的幫助。」

投手教練米勒（Josh Miller）則特別點出今井的好球率與球速表現，速球落在時速90英里出頭到中段之間；他除了曲球外幾乎所有球種都亮相，其中「反向滑球」最受矚目。

米勒分析：「那球有一種自然回縮的軌跡，不會往左跑，儘管它的旋轉看起來會讓打者以為它會那樣移動，對那顆球出現了一些奇怪的揮棒，也有幾球打到手部附近的界外球；一般滑球通常會往下、往外掉，但那顆並沒有那樣，就是一顆非常獨特的球。」

此外，他的指叉球更讓崔梅爾驚呼連連，崔梅爾坦言：「老實說，我打球已經24年，其中11年是職業生涯，我這輩子從沒見過那樣的球。」

柯瑞亞則點出速球與指叉球的搭配效果：「球一出手看起來很快，但當你準備做決定時，它就突然往下掉；（道奇投手山本由伸）也有同樣的東西，他會投低角度速球，然後讓你去追打指叉球。他（今井）也能做到那種特別的表現。」

練習後，崔梅爾還與今井及翻譯高木亮交流投球細節，今井特別詢問球路「隧道效果」是否理想。

崔梅爾形容：「當他從高處往下投球時，球在手中出手的感覺幾乎像是彈出去一樣；每顆球都很有生命力，我覺得我大致上看到了他所有球種，速球彈跳感很強，還帶一點橫向位移，然後，我們也看到了那顆指叉球。」

米勒透露，目前仍在熟悉今井的訓練節奏與例行流程，尚未正式坐下來討論投球目標，但很快就會安排。

他也談到今井的心理狀態：「他確實說自己有點緊張，這幾天他一直在場邊看其他投手進行實戰投打，了解流程，我想這讓他更自在一些；他在投手丘上看起來很放鬆、很自然，他原本的緊張感似乎在牛棚就消除了，他表現得很好。」