運動雲

>

TJ手術後首度對打者投球 洋基王牌柯爾Live BP飆96英里

▲Gerrit Cole。（圖／達志影像／美聯社）

▲Gerrit Cole。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole）復出進度再傳好消息；他21日順利進行一局Live BP，這是他自去年春天接受TJ手術後，首度面對打者投球，象徵復健進入新階段。

柯爾共投20球，速球球速落在95至96英里之間，並嘗試全新的投球準備動作，此次實戰他對決葛里沙姆（Trent Grisham）、賈吉（Aaron Judge）以及多明格茲（Jasson Domínguez）等洋基打者，整體狀況獲得教練團正面評價。

[廣告]請繼續往下閱讀...

洋基總教練布恩（Aaron Boone）在春訓對金鶯的開幕戰前表示：「聽起來狀況真的很好。」 球團預估，柯爾有望在5月下旬或6月重返大聯盟舞台，不過也不排除在春訓尾聲先安排少量局數測試實戰強度。

▲Gerrit Cole。（圖／達志影像／美聯社）

回顧近年表現，柯爾在2023年繳出33場先發、15勝4敗、防禦率2.63的成績，勇奪美聯賽揚獎；2024年則在17場先發中拿下8勝5敗、防禦率3.41，仍是洋基輪值核心之一，並協助球隊摘下隊史第41座美聯冠軍。

談到復出後的心態調整，柯爾說：「我是一個有自信的人，我對自己在執行層面上有很高的內在期待，但整體來說，關於表現和期望，我其實沒有設定任何特定目標、數字或類似的東西，每天專注當下、完成眼前任務，這樣的方式一直運作得非常好。」

對於接下來復健尾聲可能面臨的心理挑戰，他也有清楚認知：「我認為挑戰在於，當事情變得越來越令人興奮、節奏開始逐漸加快時，仍然要持續這麼做；繼續相信帶你走到這裡的方法，不要操之過急。」

柯爾最後坦言，完整恢復預計需14至18個月，整個復健過程「漫長又繁瑣」，但他對進展仍抱持正面態度；「當我們越接近尾聲，事情開始慢慢累積一些動能，整體而言，在每天確實執行並專注當下這方面，整個過程真的非常好。」

關鍵字： 紐約洋基、MLB、棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

身披日本隊戰袍的台灣人！余聖傑：更希望日本贏

身披日本隊戰袍的台灣人！余聖傑：更希望日本贏

大聯盟官方預測美國奪冠！擁「地球最強兩投」　日本列亞軍

大聯盟官方預測美國奪冠！擁「地球最強兩投」　日本列亞軍

徐若熙找回球威！小久保監督大讚：來到這裡最好的一次

徐若熙找回球威！小久保監督大讚：來到這裡最好的一次

混血戰力「龍仔」龍恩確定提前抵台！拍影片深情告白「榮幸代表台灣」、27日隨隊

混血戰力「龍仔」龍恩確定提前抵台！拍影片深情告白「榮幸代表台灣」、27日隨隊

要當大谷後第2人！洋基奇澤姆放話挑戰50轟50盜　：今年會很神奇

要當大谷後第2人！洋基奇澤姆放話挑戰50轟50盜　：今年會很神奇

鄭宗哲首秀擊球初速163公里！轉戰紅襪2打數無安打

鄭宗哲首秀擊球初速163公里！轉戰紅襪2打數無安打

大聯盟導入ABS挑戰制　賈吉有望擺脫「好球帶誤判」困境

大聯盟導入ABS挑戰制　賈吉有望擺脫「好球帶誤判」困境

獨家／首揭世大運後台真相　詹詠然還原2017 ：「回家比賽非常重要」POTS卻找上門

獨家／首揭世大運後台真相　詹詠然還原2017 ：「回家比賽非常重要」POTS卻找上門

佐佐木朗希159公里火球震撼春訓　204勝傳奇盛讚：成長很多

佐佐木朗希159公里火球震撼春訓　204勝傳奇盛讚：成長很多

MLB官網評WBC奪冠排名　看好台灣晉級複賽、前進邁阿密！

MLB官網評WBC奪冠排名　看好台灣晉級複賽、前進邁阿密！

【養到迅猛龍？】賓士貓突然扭曲身體站起 媽傻眼看牠耍怪

熱門新聞

身披日本隊戰袍的台灣人！余聖傑：更希望日本贏

大聯盟官方預測美國奪冠！擁「地球最強兩投」　日本列亞軍

徐若熙找回球威！小久保監督大讚：來到這裡最好的一次

混血戰力「龍仔」龍恩確定提前抵台！拍影片深情告白「榮幸代表台灣」、27日隨隊

要當大谷後第2人！洋基奇澤姆放話挑戰50轟50盜　：今年會很神奇

鄭宗哲首秀擊球初速163公里！轉戰紅襪2打數無安打

讀者回應

﻿

熱門新聞

1日本隊台灣餵球投手：怕被懷疑是間諜

2MLB預測美國奪冠！擁地球最強兩投

3徐若熙找回球威！小久保監督按讚

4「龍仔」確定提前抵台！27日就隨隊

5洋基奇澤姆放話挑戰50轟50盜

最新新聞

1今井達也春訓初登板技驚全場

2洋基王牌柯爾Live BP飆96英里

3最神祕隊友！詹鳳蘭背對守護女兒

4揭世大運真相　詹詠然還原2017

5日本隊布局台韓情報戰！吉見一起來台情蒐

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

混血戰力「龍仔」龍恩抵台！拍影片深情告白「榮幸代表台灣」

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

軟銀火球男初三報到！張峻瑋談經典賽用球差異　用PitchCom卻「會錯學長意」

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

台中東亞青運主辦權確定取消　市長林佳龍：這是粗暴的行為

【惡毒飼主】不能帶狗上飛機「她竟當場棄養」

飲料店員上班戴VR眼鏡查看訂單　看起來蠻方便的XD

【會中毒不要啊】父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主驚：有農藥

【悲痛畫面】狗狗受困火海命危！飼主抱毛孩「嘴對嘴」搶命

【為了錢拚了】玩黏錢遊戲見鈔票飛走 她直接飛撲接殺
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366