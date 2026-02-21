TJ手術後首度對打者投球 洋基王牌柯爾Live BP飆96英里

▲Gerrit Cole。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole）復出進度再傳好消息；他21日順利進行一局Live BP，這是他自去年春天接受TJ手術後，首度面對打者投球，象徵復健進入新階段。

柯爾共投20球，速球球速落在95至96英里之間，並嘗試全新的投球準備動作，此次實戰他對決葛里沙姆（Trent Grisham）、賈吉（Aaron Judge）以及多明格茲（Jasson Domínguez）等洋基打者，整體狀況獲得教練團正面評價。

[廣告]請繼續往下閱讀...

洋基總教練布恩（Aaron Boone）在春訓對金鶯的開幕戰前表示：「聽起來狀況真的很好。」 球團預估，柯爾有望在5月下旬或6月重返大聯盟舞台，不過也不排除在春訓尾聲先安排少量局數測試實戰強度。

回顧近年表現，柯爾在2023年繳出33場先發、15勝4敗、防禦率2.63的成績，勇奪美聯賽揚獎；2024年則在17場先發中拿下8勝5敗、防禦率3.41，仍是洋基輪值核心之一，並協助球隊摘下隊史第41座美聯冠軍。

談到復出後的心態調整，柯爾說：「我是一個有自信的人，我對自己在執行層面上有很高的內在期待，但整體來說，關於表現和期望，我其實沒有設定任何特定目標、數字或類似的東西，每天專注當下、完成眼前任務，這樣的方式一直運作得非常好。」

對於接下來復健尾聲可能面臨的心理挑戰，他也有清楚認知：「我認為挑戰在於，當事情變得越來越令人興奮、節奏開始逐漸加快時，仍然要持續這麼做；繼續相信帶你走到這裡的方法，不要操之過急。」

柯爾最後坦言，完整恢復預計需14至18個月，整個復健過程「漫長又繁瑣」，但他對進展仍抱持正面態度；「當我們越接近尾聲，事情開始慢慢累積一些動能，整體而言，在每天確實執行並專注當下這方面，整個過程真的非常好。」