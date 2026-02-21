WBC加拿大投手因保險問題退賽　布雷克獲遞補直呼真的很興奮

▲統一獅布雷克。（圖／記者楊舒帆攝）



記者胡冠辰／台南報導

統一7-ELEVEN獅洋投布雷克21日確定將代表加拿大隊出戰2026世界棒球經典賽，布雷克受訪時透露，這項消息其實在新年期間發生的，由於加拿大隊有投手臨時退出，球隊出現缺額，最終把機會交到他手上，讓布雷克直呼「非常興奮，希望能把握住這個機會」。

布雷克表示，當時因正逢農曆新年，溝通節奏相對急促，「加拿大有一個投手退出了，據我所知是因為保險方面的問題，所以他們就把這個機會給了我。」

他也提到，自己先前一直在名單邊緣徘徊，可能有機會、也可能沒有，因此就是等待一個契機，「而這個機會就在幾天前出現了。」

談到與同隊洋投喬登一同入選加拿大隊，布雷克笑說，這幾天主要都在和球團協商、進行最後確認，直到今天正式敲定後才比較聊這件事，「喬登有恭喜我，我們都很興奮能一起去參加比賽。」

布雷克也強調，雖然相處時間不長，但彼此感情已經很好，「能一起代表國家出賽，我們都感到很開心。」

至於國家隊資歷，布雷克指出，上一次代表加拿大出賽是在2019年世界12強賽，而這次經典賽將是他生涯第3次披上加拿大隊戰袍；被問到中華隊是否有人聯繫與恭喜，他坦言目前尚未收到訊息，「因為消息今天才剛正式公布，所以目前還沒有收到任何聯繫，可能之後會陸續有。」