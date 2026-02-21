背對賽場的守護者！「影子運動員」詹鳳蘭助國手女兒用默契寫軌道人生

▲台灣地板滾球選手張嘉云與軌道運動員詹鳳蘭。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／專訪

在地板滾球（Boccia）BC3級的賽場上，計分板上顯示的是選手張嘉云的名字，但在投擲區內，始終有一個背對賽場、沈默不語的身影，那是她的母親詹鳳蘭，身為「軌道操作員」（Ramp Operator），詹鳳蘭的角色極其特殊，她必須與女兒並肩作戰，卻被禁止目睹比賽過程；她手握決定勝負的軌道，卻不能擁有任何個人思想。詹鳳蘭受訪時，詳述了這份外人難以想像的「被支配」角色，以及這條由母愛與專業交織而成的軌道人生。

詹鳳蘭將自己的身分定義為一名「被支配者」。根據國際規則，軌道操作員在比賽中必須全程背對賽場，嚴禁回頭查看球的位置。，這意味著，所有的戰術判斷、力道拿捏、角度選取，百分之百都來自於四肢功能受限的女兒，詹鳳蘭形容，自己就像是女兒延伸出的手腳，必須切斷所有自主意識。

「對裁判來講，只要我有任何主動的表示，我們就是犯規，因為比賽的主角是嘉云，我做出的動作必須完全是她主動表達的東西。雖然英文叫軌道操作員，但我們其實也是運動員的一部分，只是我的靈魂必須被她的意志所取代。」由於嘉云缺乏口語能力，母女倆在場上的溝通依賴的是超越語言的默契，詹鳳蘭會指著高度表，當嘉云發出微弱聲音或用眼神示意時，她就知道該停在哪個刻度。

回想起合作初期，詹鳳蘭坦言兩人常有意見不合的時候，因為軌道操作員是背對賽場，視角與選手完全不同，這種空間感上的落差常引發摩擦，她回憶道：「前幾年我會很不自主地想要干預，覺得應該往左一點才對。但我後來發現，只要角度差了0.1度，球發射出去後可能就差了3顆球的距離。後來我學會了放下，告訴自己要聽嘉云的，回歸運動本身的本質——以選手為主。」

這種心態的轉變，讓詹鳳蘭從一名想要掌控局面的母親，進化為一名專業的「影子運動員」。她學會精準執行每一個角度與高度的微調，確保嘉云腦海中的戰術圖譜能完美呈現在賽場的地板上。

張嘉云的國手之路，其實源於詹鳳蘭的一份「硬派溫柔」。嘉云在國小6年級就拿到選手證，但礙於15歲才能正式參賽的規定，這3年的等待期曾讓她感到枯燥且害怕，特別周圍都是年紀比她、外貌又較嚴肅的選手時，嘉云曾害怕到一度想要放棄，當時是詹鳳蘭展現了身為母親的堅毅，堅持女兒不能中斷練習。

「我那時候很堅持她一定要去參加，甚至有一點強迫性，即便她不喜歡也要去。」詹鳳蘭語帶心疼卻堅定地說：「因為像她這樣重度障礙的小孩，如果沒有活動，身體會退化、會變形，我受不了她看起來呆呆的樣子。我有意識地強迫她去思考、去練習，因為只要她在動，她的靈魂就是活著的。」這份堅持在2017年迎來轉機，當嘉云第一次感受到國外大賽的熱血氛圍後，主動提出要購買正式球具。那一刻，詹鳳蘭知道女兒已經從被動參與，轉化為一名真正的追求者。

這段在軌道上的合作關係，不僅改變了嘉云，也重塑了家庭的地位。詹鳳蘭分享，這項運動讓全家人有了共同的重心。連嘉云的妹妹都因此對姐姐刮目相看，發現姐姐並不是只能被動「放在那邊」的人。妹妹看著姐姐頻繁出國參賽、領取總統教育獎，甚至出國次數比自己還多，內心充滿了尊敬與成就感。