日本隊布局台韓情報戰！吉見一起來台情蒐　大谷翻譯進駐數據組

▲吉見一起。（圖／記者楊舒帆攝）

▲吉見一起。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

為備戰3月登場的世界棒球經典賽（WBC），日本隊「侍Japan」全面啟動情報戰！總教練井端弘和20日受訪透露，將派遣教練團分赴台灣與韓國觀察熱身賽，提前掌握對手動向，為東京巨蛋C組賽事做好萬全準備。

據日媒《Daily》報導，日本隊3月6日首戰對手為台灣，中華隊預計26日與軟銀、27日與日本火腿進行熱身賽，井端將派吉見一起投手教練親赴現場情蒐；至於7日交手的韓國隊，近期將在沖繩與韓職球隊比賽，日本則由金子誠首席教練前往觀察。8日的對手澳洲雖然行事低調、對外保密，日本仍強調「能蒐集多少算多少」，不放過任何細節。

井端表示，蒐集到的數據將每日更新並與教練團討論，「像韓國打者強弱點資料都有，但職業球員休季期間可能已經修正弱點，有些必須親眼確認，才能真正掌握。」他強調，所有情報都會有效運用在比賽策略上。

此外，日本隊也強化數據團隊戰力。現任道奇隊大谷翔平翻譯、同時具備數據分析與動作解析專長的艾亞頓（Will Ireton）將加入日本的情蒐團隊。井端直言：「讓他進入數據組再適合不過，他會說日文，幫助很大。」

《中日體育》則提到，蒐集數據、分析並制定對策固然重要，但井端也明白，有些時刻必須優先依賴臨場感受。他表示：「數據是數據，但我更希望在關鍵時刻優先相信自己感受到的東西。」因此他選擇值得信賴的成員組成團隊。畢竟，不知道哪一份資訊、哪一個角度會帶來新的想法。為了讓球員能隨感覺發揮，日本隊正全面解析對手。

關鍵字： WBC日本隊情報戰棒球數據分析2026WBC2026WBC日韓

【賴清德春聯】遭割毀！議員怒公布黑衣男犯案畫面

