鄭宗哲首秀擊球初速163公里！轉戰紅襪2打數無安打

▲鄭宗哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／綜合報導

紅襪21日（台灣時間）展開春訓熱身賽，對戰東北大學（Northeastern University）。鄭宗哲轉戰紅襪後首度亮相，先發第7棒、鎮守游擊，2打數無安打，選到1次保送上壘。

鄭宗哲首打席擊出中外野飛球，擊球初速達到101.4英里（約163公里），可惜遭到接殺出局；第2打席在3局下擊出二壘滾地球；第3打席於5局下獲得保送，不過隊友隨後擊出滾地球，他在企圖攻佔三壘時遭刺殺，6局上提前退場。守備方面，2局上發生1次失誤。

[廣告]請繼續往下閱讀...

回顧近兩個月動向，鄭宗哲堪稱今冬大聯盟「讓渡轉盤」代表人物。他在美國時間去年12月19日遭海盜指定讓渡（DFA），1月7日被光芒撿走後，1月12日再度遭DFA；1月16日轉至大都會，1月21日再次被指定讓渡；國民於1月29日將他納入體系，隨後因名單調整再被移出，最終落腳紅襪。

鄭宗哲休賽季期間同時備戰WBC，此役首次亮相打線尚未開張，手感仍待調整，2打數無安打。同場先發的吉田正尚敲出二壘安打並選到1次保送。紅襪全場敲出14支安打，包括羅薩里歐（Ronald Rosario）貢獻全壘打與三壘安打，終場以18比3大勝。