運動雲

>

大聯盟導入ABS挑戰制　賈吉有望擺脫「好球帶誤判」困境

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

大聯盟本季將正式導入自動好壞球挑戰系統（ABS ），對於身高201公分的洋基隊長賈吉（Aaron Judge）而言，這或許是一項遲來卻關鍵的利器；長期以來因身材高大而在好球帶判決上吃虧的他，已準備好善用這套新制度，為球隊爭取更多勝利。

賈吉直言對新制度充滿期待，「我很期待，我覺得會有點奇怪，因為我不是裁判，我是打者；我從來沒有在打擊區裡想著：這是壞球嗎？那是好球嗎？如果我覺得我能打，我就覺得那是好球。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

事實上，裁判多年來在判定賈吉的好球帶時備受考驗。自2017年成為全職先發以來，賈吉與貝茲（Mookie Betts）並列為好球帶外被判好球次數最多的打者（638次）。

尤其低於好球帶的投球差異最為明顯，賈吉期間被判低角度好球368次，遠高於排名第2的貝爾（Josh Bell，233次）。

隊友威爾斯（Austin Wells）也點出關鍵，「他是棒球界被誤判好球帶最多的球員之一；因為他這麼高，他膝蓋以下的球經常被判好球，那很困難，對他來說可能更難，因為這麼多年來都是這樣被判，但我知道他會從中受益。」

不只是賈吉能受惠；外野手葛里夏姆（Trent Grisham）在同場練習中面對新秀赫斯（Ben Hess）兩度發起挑戰且全數成功，葛里夏姆上季追打率僅17.3%，為大聯盟第4低，向來以好球帶判斷精準著稱。

依規定，投手、捕手或打者皆可自行發起挑戰，不需休息區指示；每隊每場比賽有兩次挑戰機會，若挑戰成功則保留，賈吉鼓勵隊友在春訓期間多加使用。

他說：「我們得熟悉它，我們得使用它；這可能會成為一個工具，如果我們因為判決正確而多擠出幾場勝利，希望能幫助我們不要在分區打成平手。」

總教練布恩（Aaron Boone）去年春天曾坦言自己並非這套系統的擁護者，如今態度已有轉變；他也鼓勵投手勇於挑戰。

布恩最後表示：「目前我絕對可以接受。我們會再稍微調整，我們的投手可能會比較不傾向挑戰，但我現在希望給他們自由，有些球種我確實認為他們在判斷上可能會比捕手更準。」

關鍵字： 紐約洋基MLB

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

身披日本隊戰袍的台灣人！余聖傑：更希望日本贏

身披日本隊戰袍的台灣人！余聖傑：更希望日本贏

徐若熙找回球威！小久保監督大讚：來到這裡最好的一次

徐若熙找回球威！小久保監督大讚：來到這裡最好的一次

大聯盟官方預測美國奪冠！擁「地球最強兩投」　日本列亞軍

大聯盟官方預測美國奪冠！擁「地球最強兩投」　日本列亞軍

混血戰力「龍仔」龍恩確定提前抵台！拍影片深情告白「榮幸代表台灣」、27日隨隊

混血戰力「龍仔」龍恩確定提前抵台！拍影片深情告白「榮幸代表台灣」、27日隨隊

MLB官網評WBC奪冠排名　看好台灣晉級複賽、前進邁阿密！

MLB官網評WBC奪冠排名　看好台灣晉級複賽、前進邁阿密！

要當大谷後第2人！洋基奇澤姆放話挑戰50轟50盜　：今年會很神奇

要當大谷後第2人！洋基奇澤姆放話挑戰50轟50盜　：今年會很神奇

不死鳥神之左腕重現！郭泓志隨隊親自餵球　國手驚艷呼有威力

不死鳥神之左腕重現！郭泓志隨隊親自餵球　國手驚艷呼有威力

大聯盟導入ABS挑戰制　賈吉有望擺脫「好球帶誤判」困境

大聯盟導入ABS挑戰制　賈吉有望擺脫「好球帶誤判」困境

佐佐木朗希159公里火球震撼春訓　204勝傳奇盛讚：成長很多

佐佐木朗希159公里火球震撼春訓　204勝傳奇盛讚：成長很多

中華隊初三大巨蛋開訓！辜仲諒發紅包勉勵　喊話：為台灣尊嚴全力以赴

中華隊初三大巨蛋開訓！辜仲諒發紅包勉勵　喊話：為台灣尊嚴全力以赴

【誰才是主角？】老公整老婆卻被超萌兒子搶戲XD

熱門新聞

身披日本隊戰袍的台灣人！余聖傑：更希望日本贏

徐若熙找回球威！小久保監督大讚：來到這裡最好的一次

大聯盟官方預測美國奪冠！擁「地球最強兩投」　日本列亞軍

混血戰力「龍仔」龍恩確定提前抵台！拍影片深情告白「榮幸代表台灣」、27日隨隊

MLB官網評WBC奪冠排名　看好台灣晉級複賽、前進邁阿密！

要當大谷後第2人！洋基奇澤姆放話挑戰50轟50盜　：今年會很神奇

讀者回應

﻿

熱門新聞

1日本隊台灣餵球投手：怕被懷疑是間諜

2徐若熙找回球威！小久保監督按讚

3MLB預測美國奪冠！擁地球最強兩投

4「龍仔」確定提前抵台！27日就隨隊

5MLB奪冠排名　看好台灣前進邁阿密！

最新新聞

1賈吉有望擺脫「好球帶誤判」困境

2洋基奇澤姆放話挑戰50轟50盜

3TPBL上半季進步獎　丁聖儒蛻變頂尖控衛

4猛獅狀元劉丞勳　上半季TPBL最狂新秀

5「龍仔」確定提前抵台！27日就隨隊

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

混血戰力「龍仔」龍恩抵台！拍影片深情告白「榮幸代表台灣」

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

軟銀火球男初三報到！張峻瑋談經典賽用球差異　用PitchCom卻「會錯學長意」

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

台中東亞青運主辦權確定取消　市長林佳龍：這是粗暴的行為

【惡毒飼主】不能帶狗上飛機「她竟當場棄養」

飲料店員上班戴VR眼鏡查看訂單　看起來蠻方便的XD

【會中毒不要啊】父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主驚：有農藥

【悲痛畫面】狗狗受困火海命危！飼主抱毛孩「嘴對嘴」搶命

【黃國昌又被嗆】騎士揮手狂喊3次：臭俗辣嘿嘿嘿
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366