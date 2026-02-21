大聯盟導入ABS挑戰制　賈吉有望擺脫「好球帶誤判」困境

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

大聯盟本季將正式導入自動好壞球挑戰系統（ABS ），對於身高201公分的洋基隊長賈吉（Aaron Judge）而言，這或許是一項遲來卻關鍵的利器；長期以來因身材高大而在好球帶判決上吃虧的他，已準備好善用這套新制度，為球隊爭取更多勝利。

賈吉直言對新制度充滿期待，「我很期待，我覺得會有點奇怪，因為我不是裁判，我是打者；我從來沒有在打擊區裡想著：這是壞球嗎？那是好球嗎？如果我覺得我能打，我就覺得那是好球。」

事實上，裁判多年來在判定賈吉的好球帶時備受考驗。自2017年成為全職先發以來，賈吉與貝茲（Mookie Betts）並列為好球帶外被判好球次數最多的打者（638次）。

尤其低於好球帶的投球差異最為明顯，賈吉期間被判低角度好球368次，遠高於排名第2的貝爾（Josh Bell，233次）。

隊友威爾斯（Austin Wells）也點出關鍵，「他是棒球界被誤判好球帶最多的球員之一；因為他這麼高，他膝蓋以下的球經常被判好球，那很困難，對他來說可能更難，因為這麼多年來都是這樣被判，但我知道他會從中受益。」

不只是賈吉能受惠；外野手葛里夏姆（Trent Grisham）在同場練習中面對新秀赫斯（Ben Hess）兩度發起挑戰且全數成功，葛里夏姆上季追打率僅17.3%，為大聯盟第4低，向來以好球帶判斷精準著稱。

依規定，投手、捕手或打者皆可自行發起挑戰，不需休息區指示；每隊每場比賽有兩次挑戰機會，若挑戰成功則保留，賈吉鼓勵隊友在春訓期間多加使用。

他說：「我們得熟悉它，我們得使用它；這可能會成為一個工具，如果我們因為判決正確而多擠出幾場勝利，希望能幫助我們不要在分區打成平手。」

總教練布恩（Aaron Boone）去年春天曾坦言自己並非這套系統的擁護者，如今態度已有轉變；他也鼓勵投手勇於挑戰。

布恩最後表示：「目前我絕對可以接受。我們會再稍微調整，我們的投手可能會比較不傾向挑戰，但我現在希望給他們自由，有些球種我確實認為他們在判斷上可能會比捕手更準。」