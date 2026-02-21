要當大谷後第2人！洋基奇澤姆放話挑戰50轟50盜　：今年會很神奇

▲奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基內野手奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）新球季野心不小，近日他受訪談及目標時，直接瞄準超稀有的「50轟50盜」里程碑，力拼大谷翔平後第2人；奇澤姆也透露，來到洋基後在賈吉（Aaron Judge）影響下成長很多，直覺告訴他這一年會很不一樣。

條紋軍目前春訓在佛州進行，奇澤姆受訪談到新球季時說，「我就是忍不住有那種直覺，這將會是不可思議的一年。」

他接著點名賈吉，「尤其是自從我來到這裡後，賈吉一直在推動我進步；我覺得自己在比賽中成熟了很多，只是每天看著他、看著他的每一次打席、看他如何面對比賽。」

奇澤姆提及，他正在把賈吉那一套帶進自己的日常節奏裡，「這也是我每天努力效法的方式，我覺得這個休賽季我確實做到了；所以我才會覺得今年會非常神奇，因為我正在跟隨那個傢伙的腳步。」

回顧去年，奇澤姆在春訓時曾自創一個「HR+SB」指標，把全壘打與盜壘加總，整季拿來和賈吉拚數字，最後賈吉以65次些微領先他的62次；賈吉也公開稱讚隊友的全能性，「他就是一名全能運動員，他是那種可以用一次揮棒，甚至一次守備，就左右比賽走向的球員。」

就算在這項「自創排行榜」輸給賈吉，奇澤姆去年仍寫下隊史紀錄：單季31轟31盜成為洋基隊史第3位「30轟30盜」成員，與邦茲（Bobby Bonds，1975年）以及索利亞諾（Alfonso Soriano，2002、2003年）並列。

奇澤姆認為，距離40-40甚至更誇張的數字，差的就是健康與更穩定的打擊內容；他表示新球季要減少三振、增加保送，並且相信提早為代表英國參加世界棒球經典賽做準備，能把選球與紀律再磨細一點。

「這個休賽季我真的很努力，」奇澤姆說，「我做了我該做的事，我比平常更早進健身房；而且隨著ABS系統即將上路，我想因為我會打全壘打，大家以為我在打擊區裡有6呎3吋高，我站得比較直。所以這對我會有很大幫助。」

至於整個冬天交易傳聞不斷，奇澤姆說自己大多不去理會。他本季是仲裁資格最後一年，年薪預計1020萬美元，季後可成為自由球員；不過他的目標很明確，不太把合約放在第一順位。

「每一年，我都只想贏得MVP，」奇澤姆直言，「都一樣，金錢、合約，如果我沒拿到MVP，那些都沒有真正意義；在我心裡，我可以賺到我想要的任何錢，但如果沒有MVP，我就不會滿足。」

目前洋基尚未與他談延長合約，但奇澤姆不掩飾想留在紐約的心情，「紐約的氛圍、球迷每天都如此熱情，誰不想在那樣的環境中度過整個職業生涯？」他說，「你走在街上，隨便一個路人都能說出你的數據；這座城市對棒球的熱愛，正如我對棒球的熱愛一樣深。」