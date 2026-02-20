混血戰力「龍仔」龍恩抵台！拍影片深情告白「榮幸代表台灣」、27日隨隊

▲龍恩上季在3A敲出20轟、OPS .883，被看好有望成為中華隊潛在長打火力。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年WBC世界棒球經典賽即將在3月5日點燃戰火，中華隊這次找來兩大台美混血戰將「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）、「龍仔」龍恩（Jonathon Long）助陣，而稍早被台灣粉絲暱稱「龍仔」龍恩已經提前抵達台灣，還特別錄製影片向台灣球迷溫情喊話，透露自己2月27日就會和中華隊會合。

龍恩在影片中表示「台灣的棒球粉們大家好！我的名字是 Jonathon Long，你們可以叫我 Johnny。我非常榮幸能代表台灣參加經典賽（WBC），並期待在台北與球隊會合，我將於2月27日在台北大巨蛋首次與球隊會合，我也很期待見到那裡所有超棒的球迷，期待很快就能跟大家碰面！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

按經典賽相關規定，美職體系選手僅能參與官方舉辦的熱身賽，因此龍恩即使提前報到也無法參與自辦熱身賽，不過，台灣隊教練團希望兩人盡快與隊友培養默契，今天龍仔也率先抵台。

龍恩上季在3A出賽140場，繳出20支全壘打、打擊率.305、上壘率.404、OPS .883的成績，並獲選小熊小聯盟年度最佳球員，打擊實力備受期待。