新加坡大滿貫資格賽捷報！郭冠宏首輪開紅盤　張佑安、簡彤娟連過兩關

▲台灣桌球好少郭冠宏 。（圖／翻攝自WTT官網）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年WTT新加坡大滿貫賽資格賽開打，17歲的台南小將郭冠宏今日在男單資格賽首輪登場，展現出銳不可當的氣勢，最終以3比1力克斯洛維尼亞選手科祖爾（Deni Kozul），順利挺進次輪，而另一外台灣好手張佑安稍早則是在刺輪擊敗義大利老將史托亞諾夫（Niagol Stoyanov）闖進第三輪。

郭冠宏目前世界排名暫居76名，首輪面對排名131的科祖爾，開局迅速進入狀態，首局便打出一波6比0的高潮，很快就以11比4拔得頭籌，次局郭冠宏開局陷入2比5落後，但他很快回穩，回敬5比0的逆轉戰局，雖然一度被追成7比7，但他在關鍵時刻靠著接發球搶攻以及一記幸運擦網球助攻，連拿4分以11比7再下一城，也率先「聽牌」。

第3局雙方從開局就呈現拉鋸戰，郭冠宏原以6比4領先，但退無可退的科祖爾此時找到進攻節奏，連拿4分逆轉超前，加上小郭失誤增加，很快遭對手以9比11扳回一城，第4局經歷開賽拉鋸，打到3比3平手時，郭冠宏就找到突破點，先拉出6比1攻勢確立領先地位，最後以11比7搶下勝利，總局數3比1闖進次輪，接下來的對手將是世界排名96的羅馬尼亞齊瑞塔（Iulian Zirita）。

而年前剛在亞洲盃奪得第四名、現居世排83的張佑安，首輪以3比1擊敗阿根廷羅倫佐（Santiago Lorenzo），次輪則是碰上世排108的義大利38歲老將史托亞諾夫，面對經驗豐富的對手，張佑安首局很快就以9比11讓出，但接下來他回穩，連續以11比5、11比9連拿兩局逆轉「聽牌」，只是史托亞諾夫在關鍵第4局開局就連下6城，以11比7再度將戰局扳平，不過決勝局張佑安開賽沒多久就建立起領先優勢最多取得5分領先，局末雖然一度被史托亞諾夫追到1分差，但關鍵時刻他穩穩連拿2分，以11比8帶走勝利，也闖進資格賽第3輪。

在女子單打方面，世界第94簡彤娟首輪以3比2擊敗迎戰世排132的哈薩克阿卡雪娃（Zauresh Akasheva），次輪則是碰上世排52的強敵露茲（Charlotte Lutz），首局她先發制人以11比8率先搶下，不過露茲次局馬上以11比6扳回一城，簡彤娟雖然第3局也以11比5搶下聽牌，但第4局還是以8比11讓出，決勝第5局場上卻風雲變色，簡彤娟開賽沒多久就甩開對手，很快以11比4收下勝利，也闖進第3輪。

而這次除了資格賽選手精彩表現，台灣還有多位好手直接入圍64強正賽，男單包括世界第8的林昀儒與第46的馮翊新；女單則有世界第19的鄭怡靜、第55的李昱諄及第57的葉伊恬，雙打方面，鄭怡靜與林昀儒名列混雙第4種子保送16強，而師兄弟組合馮翊新與郭冠宏也將在男雙正賽亮相。