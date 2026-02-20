運動雲

徐若熙找回球威！小久保監督大讚：來到這裡最好的一次

▲徐若熙 。（圖／截自福岡ソフトバンクホークス公式 (@softbankhawks_official）IG）

▲徐若熙 。（圖／截自福岡ソフトバンクホークス公式 (@softbankhawks_official）IG）

記者王真魚／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）將於3月初開打，中華隊王牌投手徐若熙的調整狀況備受關注。日前他在實戰投打練習（Live BP）中遭到狙擊、最快球速僅約148公里，一度引發外界對其狀態的疑慮。不過，今日傳來好消息，徐若熙在牛棚調整逐漸收到成效，也獲得總教練小久保裕紀的正面評價。

徐若熙轉戰軟銀後迎來首個日職春訓，一開始重點放在修正投球機制、找回更流暢的出手節奏，期間接受投手教練團一對一指導。

2月中旬首次Live BP，徐若熙仍在調整期，面對打者被敲安打，最快球速約148公里，當時小久保監督即表示，仍屬過程中的測試，不急著對結果下定論。

經過約兩周的持續修正，徐若熙今日在牛棚練投的內容出現明顯改善。當天投球展現出強勁球威，小久保監督頻頻點頭稱讚：「來到這裡之後，今天是最好的一次，球真的很有力量。」

徐若熙本人也坦言，狀況漸入佳境，「今天投起來是最順的一次，自己確實有這樣的感覺。接下來也會持續努力調整，動作逐漸找回在台灣時的那種感覺。（為了實戰）心理準備一直都已經做好了。」

依照規劃，徐若熙預計2月24日隨軟銀返台，參與「台日交流賽」，並以軟銀球員身分出賽，相關行程結束後再與中華隊會合，進入經典賽前的最後備戰階段。

西班牙朋友一見面直接罵XX娘！？

﻿

