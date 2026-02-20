運動雲

>

哈登轉隊後4戰全勝！騎士28分之差痛宰籃網　6連勝直逼東區前二

▲克里夫蘭騎士哈登（James Harden）、米歇爾（Donovan Mitchell）。（圖／達志影像／美聯社）

▲克里夫蘭騎士哈登（James Harden）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

克里夫蘭騎士20日在主場迎戰布魯克林籃網，「大鬍子」哈登（James Harden）展現了極其殘暴宰制力，攜手米歇爾（Donovan Mitchell）率領騎士從首節便一路輾壓對手，第三節一度將領先優勢擴大至難以置信的43分，終場以112比84大勝籃網，幫助騎士豪取6連勝，哈登轉戰克城後戰績更是完美的4勝0敗。

此役騎士迎回復出的莫布利（Evan Mobley）終於「完全體」，開賽便打出8比0攻勢，哈登在掌控節奏的同時不忘輸送砲火，帶動艾倫（Jarrett Allen）與韋德（Dean Wade）內外開火，首節結束，騎士就已經取得18分遙遙領先，防守端更僅讓籃網單節拿16分，次節比賽，騎士的進攻火線升級，團隊單節命中率一度飆破6成，哈登上半場就5投5中拿下13分，米歇爾則利用速度撕裂對手防線，騎士在上半場結束時以70比48持續擴大領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

易邊再戰，騎士隊並未放慢腳步，第三節前4分鐘再打出一波15比2的毀滅性攻勢，分差直接擴大至30分以上，米歇爾與哈登也不手軟繼續在外線轟炸，幫助騎士一度取得102比59、多達43分的巨幅領先，也讓第四節早早進入垃圾時間，騎士先發五虎也直接打卡下班，在場邊輕鬆看著球隊橫掃籃網。

▲克里夫蘭騎士哈登（James Harden）、米歇爾（Donovan Mitchell）。（圖／達志影像／美聯社）

▲克里夫蘭騎士米歇爾（Donovan Mitchell）。（圖／達志影像／美聯社）

哈登此役出賽28分鐘，8投6中、含3記三分球，攻下16分、9次助攻、5個籃板與3次抄截，正負值達驚人的+25。米歇爾雖然僅上陣20分鐘，但以58.3%的命中率攻下全隊最高的17分，禁區雙塔艾倫與莫布利合計貢獻25分、19籃板，韋德亦有11分進帳。籃網方面，小波特（Michael Porter Jr.）14分已是全隊最佳，艾格巴吉（Ochai Agbaji）拿13分。

騎士隊在過去15場比賽就贏下13場，目前戰績35勝21敗暫居東區第4，與東區第3的尼克僅剩0.5場勝差，距離東區第2的塞爾提克也僅有1場差距，極有希望衝擊東區前二。

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

不死鳥神之左腕重現！郭泓志隨隊親自餵球　國手驚艷呼有威力

不死鳥神之左腕重現！郭泓志隨隊親自餵球　國手驚艷呼有威力

直接點名台灣是預賽「最大強敵」　井端弘和：投手足以匹敵日本

直接點名台灣是預賽「最大強敵」　井端弘和：投手足以匹敵日本

佐佐木朗希159公里火球震撼春訓　204勝傳奇盛讚：成長很多

佐佐木朗希159公里火球震撼春訓　204勝傳奇盛讚：成長很多

MLB官網評WBC奪冠排名　看好台灣晉級複賽、前進邁阿密！

MLB官網評WBC奪冠排名　看好台灣晉級複賽、前進邁阿密！

身披日本隊戰袍的台灣人！余聖傑：更希望日本贏

身披日本隊戰袍的台灣人！余聖傑：更希望日本贏

WBC回顧／陽岱鋼MVP躍上大聯盟官網　台式應援13年前開始震撼世界

WBC回顧／陽岱鋼MVP躍上大聯盟官網　台式應援13年前開始震撼世界

WBC回顧／大巨蛋被震撼教育到生死戰贏球　中華隊終於等到那張入場券

WBC回顧／大巨蛋被震撼教育到生死戰贏球　中華隊終於等到那張入場券

留湖人巡演還是回騎士衝冠？名記曝：詹姆斯肯降薪回鄉機率就99%

留湖人巡演還是回騎士衝冠？名記曝：詹姆斯肯降薪回鄉機率就99%

WBC回顧／國際賽外掛接力：張建銘勝打　林威助初代四棒到張育成

WBC回顧／國際賽外掛接力：張建銘勝打　林威助初代四棒到張育成

山本由伸熱身賽開幕先發　大谷翔平也將出賽

山本由伸熱身賽開幕先發　大谷翔平也將出賽

西班牙朋友一見面直接罵XX娘！？

熱門新聞

不死鳥神之左腕重現！郭泓志隨隊親自餵球　國手驚艷呼有威力

直接點名台灣是預賽「最大強敵」　井端弘和：投手足以匹敵日本

佐佐木朗希159公里火球震撼春訓　204勝傳奇盛讚：成長很多

MLB官網評WBC奪冠排名　看好台灣晉級複賽、前進邁阿密！

身披日本隊戰袍的台灣人！余聖傑：更希望日本贏

WBC回顧／陽岱鋼MVP躍上大聯盟官網　台式應援13年前開始震撼世界

讀者回應

﻿

熱門新聞

1神之左腕助陣！　郭泓志親自餵球

2台灣是最大強敵！監督說投手不輸日

3佐佐木朗希159公里火球震撼春訓！

4MLB奪冠排名　看好台灣前進邁阿密！

5日本隊台灣餵球投手：怕被懷疑是間諜

最新新聞

1徐若熙找回球威！小久保監督按讚

2殘暴虐菜宰籃網！哈登來騎士4場全勝

3捷克抵達宮崎！「大谷剋星」仍在陣中

4日本隊台灣餵球投手：怕被懷疑是間諜

5波辛基斯迎轉隊首秀　勇士卻遭綠衫軍爆打

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【被嚇到！】睦那京收到貓咪帽一秒轉手XD

傳奇謝幕！回首30年網壇歲月　詹詠然：犧牲很多但不後悔

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

球后詹詠然開箱榮譽榜　14歲澳網金盃救全家

【舅舅愛上貓】貓咪第一次跟回家過年　直接躺舅舅懷裡睡擄獲他的心

【忍術蛙蛙之術????】3朋友影子模仿術　男人的快樂94這麼簡單

大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆…倒地2小時才發現死亡已屍僵

【真人版拉霸機】3人隨機拿蔬果！連線中獎大家超嗨

【冷血炸貓籠】關西男國中生沖天炮炸貓　點火還大喊：新年快樂喔
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366