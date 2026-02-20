哈登轉隊後4戰全勝！騎士28分之差痛宰籃網　6連勝直逼東區前二

▲克里夫蘭騎士哈登（James Harden）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

克里夫蘭騎士20日在主場迎戰布魯克林籃網，「大鬍子」哈登（James Harden）展現了極其殘暴宰制力，攜手米歇爾（Donovan Mitchell）率領騎士從首節便一路輾壓對手，第三節一度將領先優勢擴大至難以置信的43分，終場以112比84大勝籃網，幫助騎士豪取6連勝，哈登轉戰克城後戰績更是完美的4勝0敗。

此役騎士迎回復出的莫布利（Evan Mobley）終於「完全體」，開賽便打出8比0攻勢，哈登在掌控節奏的同時不忘輸送砲火，帶動艾倫（Jarrett Allen）與韋德（Dean Wade）內外開火，首節結束，騎士就已經取得18分遙遙領先，防守端更僅讓籃網單節拿16分，次節比賽，騎士的進攻火線升級，團隊單節命中率一度飆破6成，哈登上半場就5投5中拿下13分，米歇爾則利用速度撕裂對手防線，騎士在上半場結束時以70比48持續擴大領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

易邊再戰，騎士隊並未放慢腳步，第三節前4分鐘再打出一波15比2的毀滅性攻勢，分差直接擴大至30分以上，米歇爾與哈登也不手軟繼續在外線轟炸，幫助騎士一度取得102比59、多達43分的巨幅領先，也讓第四節早早進入垃圾時間，騎士先發五虎也直接打卡下班，在場邊輕鬆看著球隊橫掃籃網。

▲克里夫蘭騎士米歇爾（Donovan Mitchell）。（圖／達志影像／美聯社）

哈登此役出賽28分鐘，8投6中、含3記三分球，攻下16分、9次助攻、5個籃板與3次抄截，正負值達驚人的+25。米歇爾雖然僅上陣20分鐘，但以58.3%的命中率攻下全隊最高的17分，禁區雙塔艾倫與莫布利合計貢獻25分、19籃板，韋德亦有11分進帳。籃網方面，小波特（Michael Porter Jr.）14分已是全隊最佳，艾格巴吉（Ochai Agbaji）拿13分。

騎士隊在過去15場比賽就贏下13場，目前戰績35勝21敗暫居東區第4，與東區第3的尼克僅剩0.5場勝差，距離東區第2的塞爾提克也僅有1場差距，極有希望衝擊東區前二。