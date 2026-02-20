運動雲

>

捷克備戰WBC抵達宮崎！「捷克賈吉」領軍、「大谷剋星」仍在陣中

▲12強中華隊捷克交流賽，球員披掛對方國旗上場。（圖／記者林敬旻攝）

▲再挑戰「捷克旋風」！「捷克賈吉」克魯普（Marek Chlup）率隊抵達宮崎備戰WBC。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／綜合報導

備戰3月登場的世界棒球經典賽（WBC），捷克代表隊20日搭機抵達日本宮崎，展開賽前集訓與強化熱身賽行程，並在機場接受當地舉行的歡迎儀式。這是捷克連續第2屆參賽，本屆目標挑戰隊史首次闖過分組賽。

捷克代表隊此次預計自21日至27日在宮崎縣內進行集訓，並安排多場練習賽調整狀態。總教練哈迪姆（Pavel Chadim）在歡迎儀式上表示，「非常感謝宮崎各位的溫暖迎接，為了這次WBC我們已經做足準備，希望能夠團結一致，全力拚戰。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

陣中最受矚目的戰力之一，是曾效力讀賣巨人的外野手、有「捷克賈吉」之稱的克魯普（Marek Chlup）。克魯普擁有出色體格與長打能力，繼2023年經典賽後，再度入選國家隊。抵達宮崎機場時，不少球迷高喊他的名字，他也面帶笑容親切回應。

回顧上屆經典賽，克魯普曾在對戰日本隊時，成功鎖定當時效力羅德、現已轉戰道奇的佐佐木朗希所投出的163公里速球，敲出二壘安打，一戰成名。2024年秋天，他與巨人簽下育成選手合約，並於2025年季中成為史上首位升格為支配下的捷克出身球員。不過在一軍僅出賽2場後便因傷勢影響，最終未能留下安打即離隊，如今再度站上WBC舞台，格外受到關注。

捷克隊在2023年經典賽擊敗中國，拿下隊史WBC首勝，雖然首輪對戰日本以2比10落敗，但該場比賽中，佐佐木朗希曾因觸身球擊中捷克打者，事後特別準備大量點心親自致歉，溫馨互動一度成為國際話題。此外，捷克隊多名選手平時兼任教師、清潔員、消防員、醫師等職業，被外界形容為「上班族二刀流軍團」，也讓這支球隊備受矚目。

本屆捷克代表隊戰力同樣不容小覷，除了克魯普外，還包括曾在上屆賽事中成功以節奏與球路變化三振大谷翔平的投手薩托里亞（Ondřej Satoria），以及預計擔任打線主力、抵達日本後立刻品嘗拉麵的內野手謬茲克（Martin Muzik）

捷克隊宮崎集訓期間將與羅德、廣島與巨人進行練習賽，為3月5日對韓國的分組首戰備戰。本屆WBC首輪，捷克與日本、台灣同分在C組，分別於3月10日、3月7日交手，是否能再度掀起「捷克旋風」，備受期待。

關鍵字： 捷克隊WBC宮崎克魯普集訓2026WBC2026WBC列強

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

不死鳥神之左腕重現！郭泓志隨隊親自餵球　國手驚艷呼有威力

不死鳥神之左腕重現！郭泓志隨隊親自餵球　國手驚艷呼有威力

直接點名台灣是預賽「最大強敵」　井端弘和：投手足以匹敵日本

直接點名台灣是預賽「最大強敵」　井端弘和：投手足以匹敵日本

佐佐木朗希159公里火球震撼春訓　204勝傳奇盛讚：成長很多

佐佐木朗希159公里火球震撼春訓　204勝傳奇盛讚：成長很多

MLB官網評WBC奪冠排名　看好台灣晉級複賽、前進邁阿密！

MLB官網評WBC奪冠排名　看好台灣晉級複賽、前進邁阿密！

身披日本隊戰袍的台灣人！余聖傑：更希望日本贏

身披日本隊戰袍的台灣人！余聖傑：更希望日本贏

WBC回顧／陽岱鋼MVP躍上大聯盟官網　台式應援13年前開始震撼世界

WBC回顧／陽岱鋼MVP躍上大聯盟官網　台式應援13年前開始震撼世界

WBC回顧／大巨蛋被震撼教育到生死戰贏球　中華隊終於等到那張入場券

WBC回顧／大巨蛋被震撼教育到生死戰贏球　中華隊終於等到那張入場券

留湖人巡演還是回騎士衝冠？名記曝：詹姆斯肯降薪回鄉機率就99%

留湖人巡演還是回騎士衝冠？名記曝：詹姆斯肯降薪回鄉機率就99%

WBC回顧／國際賽外掛接力：張建銘勝打　林威助初代四棒到張育成

WBC回顧／國際賽外掛接力：張建銘勝打　林威助初代四棒到張育成

山本由伸熱身賽開幕先發　大谷翔平也將出賽

山本由伸熱身賽開幕先發　大谷翔平也將出賽

【舅舅愛上貓】貓咪第一次跟回家過年　直接躺舅舅懷裡睡擄獲他的心

熱門新聞

不死鳥神之左腕重現！郭泓志隨隊親自餵球　國手驚艷呼有威力

直接點名台灣是預賽「最大強敵」　井端弘和：投手足以匹敵日本

佐佐木朗希159公里火球震撼春訓　204勝傳奇盛讚：成長很多

MLB官網評WBC奪冠排名　看好台灣晉級複賽、前進邁阿密！

身披日本隊戰袍的台灣人！余聖傑：更希望日本贏

WBC回顧／陽岱鋼MVP躍上大聯盟官網　台式應援13年前開始震撼世界

讀者回應

﻿

熱門新聞

1神之左腕助陣！　郭泓志親自餵球

2台灣是最大強敵！監督說投手不輸日

3佐佐木朗希159公里火球震撼春訓！

4MLB奪冠排名　看好台灣前進邁阿密！

5日本隊台灣餵球投手：怕被懷疑是間諜

最新新聞

1徐若熙找回球威！小久保監督按讚

2殘暴虐菜宰籃網！哈登來騎士4場全勝

3捷克抵達宮崎！「大谷剋星」仍在陣中

4日本隊台灣餵球投手：怕被懷疑是間諜

5波辛基斯迎轉隊首秀　勇士卻遭綠衫軍爆打

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【被嚇到！】睦那京收到貓咪帽一秒轉手XD

傳奇謝幕！回首30年網壇歲月　詹詠然：犧牲很多但不後悔

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

球后詹詠然開箱榮譽榜　14歲澳網金盃救全家

【舅舅愛上貓】貓咪第一次跟回家過年　直接躺舅舅懷裡睡擄獲他的心

【忍術蛙蛙之術????】3朋友影子模仿術　男人的快樂94這麼簡單

大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆…倒地2小時才發現死亡已屍僵

【真人版拉霸機】3人隨機拿蔬果！連線中獎大家超嗨

【冷血炸貓籠】關西男國中生沖天炮炸貓　點火還大喊：新年快樂喔
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366