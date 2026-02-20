捷克備戰WBC抵達宮崎！「捷克賈吉」領軍、「大谷剋星」仍在陣中

▲再挑戰「捷克旋風」！「捷克賈吉」克魯普（Marek Chlup）率隊抵達宮崎備戰WBC。（圖／記者林敬旻攝）



記者王真魚／綜合報導

備戰3月登場的世界棒球經典賽（WBC），捷克代表隊20日搭機抵達日本宮崎，展開賽前集訓與強化熱身賽行程，並在機場接受當地舉行的歡迎儀式。這是捷克連續第2屆參賽，本屆目標挑戰隊史首次闖過分組賽。

捷克代表隊此次預計自21日至27日在宮崎縣內進行集訓，並安排多場練習賽調整狀態。總教練哈迪姆（Pavel Chadim）在歡迎儀式上表示，「非常感謝宮崎各位的溫暖迎接，為了這次WBC我們已經做足準備，希望能夠團結一致，全力拚戰。」

陣中最受矚目的戰力之一，是曾效力讀賣巨人的外野手、有「捷克賈吉」之稱的克魯普（Marek Chlup）。克魯普擁有出色體格與長打能力，繼2023年經典賽後，再度入選國家隊。抵達宮崎機場時，不少球迷高喊他的名字，他也面帶笑容親切回應。

回顧上屆經典賽，克魯普曾在對戰日本隊時，成功鎖定當時效力羅德、現已轉戰道奇的佐佐木朗希所投出的163公里速球，敲出二壘安打，一戰成名。2024年秋天，他與巨人簽下育成選手合約，並於2025年季中成為史上首位升格為支配下的捷克出身球員。不過在一軍僅出賽2場後便因傷勢影響，最終未能留下安打即離隊，如今再度站上WBC舞台，格外受到關注。

捷克隊在2023年經典賽擊敗中國，拿下隊史WBC首勝，雖然首輪對戰日本以2比10落敗，但該場比賽中，佐佐木朗希曾因觸身球擊中捷克打者，事後特別準備大量點心親自致歉，溫馨互動一度成為國際話題。此外，捷克隊多名選手平時兼任教師、清潔員、消防員、醫師等職業，被外界形容為「上班族二刀流軍團」，也讓這支球隊備受矚目。

本屆捷克代表隊戰力同樣不容小覷，除了克魯普外，還包括曾在上屆賽事中成功以節奏與球路變化三振大谷翔平的投手薩托里亞（Ondřej Satoria），以及預計擔任打線主力、抵達日本後立刻品嘗拉麵的內野手謬茲克（Martin Muzik）

捷克隊宮崎集訓期間將與羅德、廣島與巨人進行練習賽，為3月5日對韓國的分組首戰備戰。本屆WBC首輪，捷克與日本、台灣同分在C組，分別於3月10日、3月7日交手，是否能再度掀起「捷克旋風」，備受期待。