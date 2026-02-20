運動雲

身披日本隊戰袍的台灣人！余聖傑：更希望日本贏

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，日本隊總教練井端弘和(右)。（圖／記者李毓康攝）

▲日本武士隊（侍Japan）餵球投手余聖傑（左），身披日本國旗支援集訓備戰世界棒球經典賽。（圖資料照／記者李毓康攝）

體育中心／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）日本代表隊「日本武士隊（侍Japan）」備戰進入關鍵階段，日本媒體《日刊體育》（日刊スポーツ）報導，陣中一名來自台灣、卻身披日本國旗投入集訓的幕後成員，引發關注。現年擔任日本武士隊餵球投手的余聖傑，雖然擁有台灣身分，仍以高度責任感全力支援日本隊備戰，直言「不希望被懷疑是間諜」，更加希望日本隊能夠贏球。

余聖傑再次受邀加入日本武士隊集訓，參與宮崎強化合宿與名古屋階段，為期約兩周，以日本代表團隊一員身分協助備戰。他受訪時表示，被選入侍Japan讓自己感受到極大的責任，「既然獲得這個機會，就希望能和井端監督一起，為日本而戰。」

《日刊體育》指出，余聖傑早在2024年世界12強賽，便以餵球投手兼翻譯的角色支援日本武士隊。對於日本當時在決賽中不敵台灣，他至今仍記憶深刻，「明明是台灣人，但那一刻真的非常不甘心。」

他也指出，WBC首輪賽事中，台灣無疑是日本最大的對手之一，雖然樂見台灣棒球實力提升，但也直言，「不希望被周遭工作人員誤會是不是間諜，所以更希望日本能夠贏。」

余聖傑在台灣出生、成長，之後赴日就讀福岡第一高中展開棒球留學生活，並長期定居日本，目前隸屬DeNA球團，身兼餵球投手與球員應對相關管理職務。由於在日本生活時間已超過台灣，日語相當流利，平時也協助球隊主力選手進行打擊訓練，在打擊練習時，上投手丘餵球給打者練打。

余聖傑表示，「每次投完球後，我都會想著『今天也平安結束了』。一路走來受到很多人的幫助，現在能為日本做點事情，對我來說也是一種回報。」

報導最後提到，余聖傑未來希望能成為台灣與日本棒球交流的橋梁，並持續將對日本武士隊的投入與信念，化為練習中投出的每一球，在世界頂級賽事舞台的幕後，默默貢獻自己的力量。

