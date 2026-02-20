運動雲

大聯盟官方預測美國奪冠！擁「地球最強兩投」　日本列亞軍

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，日本隊落居亞軍，球員神情落寞。（圖／記者李毓康攝）

▲日本隊。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）開打進入倒數階段，大聯盟官網於19日（台灣時間20日）刊出專題，盤點本屆賽事20支參賽國家的奪冠機率排名。由記者克萊爾（Michael Clair）與里奇（Will Leitch）共同評選，結果由美國隊高居第1，日本隊名列第2。

里奇在文中直言，回顧3年前的美國隊，雖然陣容星光熠熠，但投手群並不穩定。他點名當時先發輪值僅有凱利（Merrill Kelly）、馬丁尼茲（Nick Martinez）、林恩（Lance Lynn）與溫萊特（Adam Wainwright）4人，其中2人已退役，其餘2人也無法與現今王牌相提並論。

里奇指出，如今美國隊擁有被譽為「地球上最強投手」之一的史金斯（Paul Skenes），加上底特律老虎左投史庫柏（Tarik Skubal），等同坐擁兩大王牌。此外，打線更集結賈吉（Aaron Judge）、羅利（Cal Raleigh）、小惠特（Bobby Witt Jr.）、哈波（Bryce Harper）、舒瓦伯（Kyle Schwarber）、柏萊格曼（Alex Bregman）、史密斯（Will Smith）與韓德森（Gunnar Henderson）等重砲。

里奇表示，美國隊打擊火力可能比三年前更強，投手戰力則是「強太多太多太多太多太多了！」因此理所當然被看好奪冠。

至於尋求衛冕的日本隊，被排在第2名。克萊爾指出，與2023年奪冠時相比，日本隊整體戰力或許略有下滑，但身為3屆WBC冠軍、同時也是奧運金牌得主，「除非被擊敗，否則依舊是世界最強球隊」。他更形容，當代日本隊在國際賽的宰制力，讓人聯想到2006年以前在國際賽場上所向披靡的古巴隊。

克萊爾進一步分析，日本隊雖確定由大谷翔平專職打者出賽，但先發輪值仍有山本由伸與上季澤村賞得主伊藤大海坐鎮，戰力依舊驚人。打線方面，除新增旅美好手村上宗隆與岡本和真外，上屆因傷缺席的鈴木誠也也回歸戰線，加上中央聯盟MVP佐藤輝明，將讓對手投手幾乎無處可逃。

排名第3至第5依序為多明尼加共和國、委內瑞拉與波多黎各。至於2024年世界12強賽冠軍中華隊，則排在第8名，韓國隊名列第9。

▲斯金斯（Paul Skenes）。（圖／達志影像／美聯社）

▲史金斯（Paul Skenes）。（圖／達志影像／美聯社）

