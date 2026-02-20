運動雲

柯瑞缺陣勇士崩盤慘敗給綠衫軍！格林得分掛蛋　波辛基斯迎首秀

▲金州勇士主場迎戰波士頓塞爾提克波辛基斯（Kristaps Porzingis）、布朗（Jaylen Brown）。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士波辛基斯（Kristaps Porzingis）防守前隊友塞爾提克布朗（Jaylen Brown）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

NBA例行賽今日重新開戰，金州勇士主場迎戰波士頓塞爾提克，勇士核心柯瑞（Stephen Curry）持續因膝傷缺陣，儘管新援波辛基斯（Kristaps Porzingis）迎來加盟首秀還高效繳12分，但勇士在第二、三節攻守崩盤，一度落後多達34分，老將格林（Draymond Green）全場得分還掛0，而塞爾提克靠著布朗（Jaylen Brown）繳23分15籃板13助攻「大三元」帶領下，終場以121比110輕取勇士。

首節勇士穆迪（Moses Moody）、梅爾頓（De'Anthony Melton）聯手捍衛主場，幫助勇士在開賽取得微幅領先，然而塞爾提克隨即由懷特（Derrick White）、普里查德（Payton Pritchard）在外線還擊，首節結束反以36比32領先，次節塞爾提克攻勢更猛烈，普里查德與布朗接連飆進三分球，打出一波17比2的攻勢迅速拉開分差，綠衫軍不僅單節轟下38分，滴水不露的防守更把勇士得分限制在19分，上半場結束，塞爾提克以23分遙遙領先，此時布朗已交出13分7籃板7助攻的全能數據。

第三節塞爾提克依舊不留情面，開節便是一波13比0的小高潮，分差瞬間擴大至33分，勇士雖有零星反撲，但防守端無法限制綠衫軍多點開花，分差也被拉開到29分之多，儘管末節勇士靠著小培頓（Gary PaytonII）單節11分以及梅爾頓，回敬15比0的反擊波將分差追至11分，無奈雙方分數實在太過懸殊，最終仍以110比121落敗。

塞爾提克布朗此役展現宰制力，全場攻下23分、15籃板、13助攻，這是他本季個人第3次大三元，他也成為隊史近12年來首位單季達成3次大三元的球員，上一位為朗多（Rajon Rondo）。同時，他也成為隊史第3位單場至少「20分、15籃板、12助攻」的球員，比肩傳奇伯德（Larry Bird）與朗多。

普里查德今日替補出戰同樣搶眼，全場投進6顆三分球貢獻26分，並正式達成職業生涯800記三分球的里程碑，超越傳奇名將雷艾倫（Ray Allen）升至塞爾提克隊史第6位。

▲金州勇士主場迎戰波士頓塞爾提克波辛基斯（Kristaps Porzingis）、普里查德（Payton Pritchard）、布朗（Jaylen Brown）。（圖／達志影像／美聯社）

▲波辛基斯與前隊友普里查德互動。（圖／達志影像／美聯社）

而勇士此役最受矚目的焦點莫過於波辛基斯的加盟首秀，這位從老鷹隊交易而來的長人，此役替補出賽約17分鐘，9投5中、包含三分球5中2、貢獻12分、1次阻攻，至於老將格林今日表現極度低迷，出賽18分鐘7投0中，僅留下0分、4助攻的淒慘數據。

▲金州勇士主場迎戰波士頓塞爾提克波辛基斯（Kristaps Porzingis）、普里查德（Payton Pritchard）、布朗（Jaylen Brown）。（圖／達志影像／美聯社）

▲金州勇士波辛基斯（Kristaps Porzingis）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士塞爾提克布朗波辛基斯格林

