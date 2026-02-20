MLB官網評WBC奪冠排名　看好台灣晉級複賽、前進邁阿密！

▲中華隊在隊長陳傑憲帶領下，2024年世界12強賽接連擊敗韓國、日本，最終奪冠，「那是這支球隊史上最重大的勝利」。 （圖／記者劉亮亨攝）

記者王真魚／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）開打進入倒數階段，大聯盟官網於19日（台灣時間20日）刊出專題，盤點本屆賽事20支參賽國家的奪冠機率排名。由記者克萊爾（Michael Clair）與里奇（Will Leitch）共同評選，結果由美國隊高居第1，日本隊名列第2，台灣則被排在第8位。

克萊爾在文中指出，中華隊在隊長陳傑憲帶領下，2024年世界12強賽接連擊敗韓國、日本，最終奪冠，「那是這支球隊史上最重大的勝利」。

他也坦言，當時的對手名單與經典賽層級仍有差距，但本屆中華隊同樣補進新戰力，包括小熊潛力一壘手龍恩（Jonathon Long）與守護者外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）。

投手方面同樣人才不少，克萊爾特別點含響尾蛇體系新秀林昱珉、軟銀鷹新加盟投手徐若熙以及潛力新秀林維恩、陳柏毓等。

綜合戰力評估後，克萊爾預測，中華隊會在東京分組拿下第二名，順利晉級8強、前進邁阿密。他也留下關鍵一句評語：「一旦到了那裡，什麼都有可能發生。」

▲克萊爾預測，中華隊會在東京分組拿下第二名，順利晉級8強、前進邁阿密。。（圖／記者李毓康攝）