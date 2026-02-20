捲小號風波沒影響！杜蘭特豪取35分　末節接管比賽率火箭復仇黃蜂　

▲休士頓火箭當家球星杜蘭特（Kevin Durant）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

NBA下半季賽事20日重新點燃戰火，休士頓火箭展開艱難的客場之旅，首站面對本月曾終結他們連勝的夏洛特黃蜂，火箭當家球星杜蘭特（Kevin Durant）即使深陷「分身帳號」風波的敏感時刻，今天在場上全場20投14中，高效率砍下35分、8籃板與4助攻，決勝第四節4投全中，帶領火箭隊以105比101復仇成功，用最強而有力的表現來回應外界質疑。

開賽主場作戰的黃蜂隊展現極佳氣勢，庫尼普爾（Kon Knueppel）與威廉斯（Grant Williams）接連在外線發難，開賽就幫助球隊取得10比4領先，首節結束，火箭陷入9分後，次節黃蜂繼續開火，一度將分差拉開至11分之多，關鍵時刻，火箭隊展現深厚的陣容深度，伊森（Tari Eason）與泰特（Jae'Sean Tate）替補上陣提供防守能量，加上小史密斯（Jabari Smith Jr.）單節爆發連得6分，火箭隊打出一波17比2的反擊波，在上半場打完以53比52、1分超前。

下半場雙方陷入拉鋸戰，黃蜂米勒（Brandon Miller）與威廉斯表現強悍，兩人合力攻下37分，讓黃蜂在第三節中段一度討回領先。不過火箭末節前段甦醒，謝帕德（Reed Sheppard）、芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith）還有中鋒森根（Alperen Sengun）展開反攻，轟出11比0的猛烈攻勢，但黃蜂依舊韌性十足，威廉斯攜庫尼普爾硬是在比賽結束44秒前追到3分差距。

不過此時杜蘭特挺身而出接管比賽，頂著三人防守強行突破後急停跳投命中，徹底粉碎對手反撲希望，最後3.2秒，他兩罰全中穩住勝果，單節4投4中、罰球2投2中，包辦了球隊末段的10分，最終就幫助球隊以105比101成功帶走勝利。

這場勝利對火箭而言意義非凡，畢竟賽前，關於杜蘭特疑似使用分身帳號批評隊友森根與小史密斯的傳聞鬧得沸沸揚揚，儘管杜蘭特在訓練後嚴詞否認，但外界對休息室氣氛仍有疑慮，不過此役杜蘭特多次在進攻端與森根、小史密斯連線，不僅他自己轟下35分、8籃板、4助攻、3阻攻，小史密斯也進帳15分7籃板，森根雖然此役命中率不佳，但也有13分4籃板，單場還送出多達7次助攻，而末節開節追分功臣謝帕德也有13分進帳。三人用場上的化學反應粉碎了「更衣室不和」的流言。

休士頓當地媒體賽後也讚道：「這就是我們交易來KD的原因，無論外部干擾多大，無論教練團戰術如何，他都能提供最穩定的中距離輸出。」

黃蜂此役則是5人得分雙位數，威廉斯轟下20分，米勒17分、庫尼普爾15分，而日前才發生車禍事故的小博爾（LaMelo Ball）此役也正常出賽，不過全場20投5中、含三分球6投1中僅拿下11分。