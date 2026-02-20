運動雲

柯瑞膝傷不適還得再休5戰！出賽數沒達門檻、確定無緣個人獎

▲▼金州勇士球星柯瑞（Stephen Curry）放話2027年明星賽將再戰三分球大賽。（圖／達志影像／美聯社）

▲金州勇士球星柯瑞（中）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

NBA下半球季今日全面開打，金州勇士隊卻在重燃戰火之際接獲重磅利空。球團今日正式宣布，當家球星柯瑞（Stephen Curry）因右膝疼痛與腫脹持續，確定將再缺陣至少5場比賽，並預計於10天後重新接受傷勢評估，然而因為缺席時間延長，柯瑞本賽季的出賽場次將確定無法達到NBA規定的65場門檻，正式宣告無緣角逐年度最佳陣容及各項個人獎項。

據《ESPN》報導，柯瑞在過去24小時內接受了進一步的核磁共振（MRI）檢查，掃描結果顯示右膝並無結構性損傷，然而儘管沒有韌帶或軟骨受損，柯瑞在昨日重返訓練設施進行投籃測試後，還是醫療團隊反應膝蓋有不適感出現，勇士目前判定此傷勢為「跑者膝」（髕骨股骨疼痛症候群）並伴隨右膝骨挫傷。

總教練柯爾（Steve Kerr）在對戰波士頓塞爾提克的賽前受訪時坦言，這類傷勢具有捉摸不定的特性，「這就是揮之不去的痠痛，他今天歸隊了，但感覺還是不太對勁。我們必須確保萬無一失，他自己也必須有把握，他知道現在強行進行全強度練習並非明智之舉。」柯瑞本人先前也曾強調，消除所有的發炎與疼痛反應是目前首要任務，以免過早復出導致傷勢復發。

柯瑞的缺陣不僅衝擊勇士隊戰力，也影響了他個人的榮譽紀錄，今日與塞爾提克的比賽是柯瑞本季至今缺席的第17場賽事，這意味著他已無法達成單季出賽65場的最低資格門檻，將中斷他連續5年入選年度最佳陣容的壯舉，也是自2020年因手部骨折全季僅出賽5場以來，柯瑞首度無緣年度陣容，對這位37歲傳奇後衛而言無疑是一大遺憾。

在柯瑞持續停機的困境下，勇士還是迎來一個好消息，日前他們在交易截止日前網羅的明星長人波辛基斯（Kristaps　Porzingis），已完成週三的完整訓練與對抗賽，柯爾對他今日在對陣塞爾提克的比賽中亮相表示樂觀。這將是波辛基斯加盟勇士後首秀，預計他將提供急需的護框能力與外線火力，減輕柯瑞缺陣造成的得分空缺。

目前金州勇士隊戰績為29勝26負，暫居西區第8名，雖然目前還領先第11名的灰熊8場勝差，暫無跌出附加賽區的立即危險，但在柯瑞缺席這5戰，勇士將接連遭遇金塊、鵜鶘、灰熊與湖人等勁旅，若柯瑞能如期在10天後獲准復出，他的歸隊首戰預計將是3月2日對陣洛杉磯快艇。

