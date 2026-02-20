消失兩年奪金！劉美賢冬澳花滑女單逆轉日名將　終結美國24年金牌荒

▲美國華裔女將劉美賢在米蘭冬奧花滑女單逆轉摘金。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年米蘭－柯爾蒂納冬季奧運花式滑冰女單決賽在台灣時間20日凌晨登場，於16歲宣布退役、消失冰場兩年的美國華裔女將劉美賢（Alysa Liu），在長曲項目中憑藉近乎完美的發揮，以個人生涯新高的226.79分逆轉擊敗日本名將坂本花織，成功奪下金牌，這不僅是劉美賢在本屆冬奧繼團體賽後的第2面金牌，更是美國自2002年鹽湖城冬奧莎拉休絲（Sarah Hughes）後，24年來首面冬奧花滑女單金牌。

本屆花式滑冰女單競爭激烈，劉美賢短曲結束後僅以76.59分暫居第3，落後於日本雙姝中井亞美、坂本花織，然而長曲決賽，劉美賢在比賽中完成了包含7個3周跳在內的高難度動作，獲得全場觀眾起立歡呼，拿下本季新高的150.20分。

而原本領先的日本小將中井亞美因壓力過大發生失誤掉至第9名，尋求連霸與完美謝幕的坂本花織雖然發揮穩定，但最終總分224.90分仍以不到2分的微小差距屈居銀牌。劉美賢在等待區目睹對手成績揭曉後，與隊友激動擁抱，這座獎牌不僅終結了美國女單近20年的獎牌荒，更開創了屬於她的傳奇紀錄。

劉美賢奪金之路堪稱體壇奇蹟，5歲接觸滑冰、13歲成為全美錦標賽史上最年輕冠軍，她在2022年北京冬奧取得第6名後，年僅16歲就因「無法享受運動」為由突然宣布退役。在離開冰場的兩年期間，她嘗試了許多想做的事情，包括攀登珠穆朗瑪峰，以及申請進入加州大學洛杉磯分校（UCLA）攻讀心理學。



劉美賢的出生背景同樣引人注目，她是家中五名子女的老大，所有手足皆是律師父親劉俊透過匿名卵子捐贈與代理孕母所生；雖然出生證明上的母親為閻慶新，但兩人並無血緣關係，除了獨特的家庭組成，劉美賢的家族政治淵源亦備受矚目，劉俊曾是1989年天安門學運的參與者，後赴美尋求庇護。

劉美賢透露，重回冰場的契機竟然源於一次滑雪，在腎上腺素飆升的快感中，她重新找回了對冬季運動的熱情，她在2024年初重穿舞鞋，並在短短一年內接連奪下世錦賽與冬奧金牌。

20歲的劉美賢在賽後受訪時感性表示：「我認為對我來說，我的故事比任何事情都重要。這段旅程令人難以置信，我的生活也是，我沒什麼能抱怨的。我不一定需要這面獎牌，但我需要這個舞台，而我得到了，所以我心滿意足。」

