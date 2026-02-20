運動雲

>

直接點名台灣是預賽「最大強敵」　井端弘和：投手足以匹敵日本

▲本屆經典賽中華隊投手群由王建民及林岳平兩位12強賽冠軍教練帶領，期盼再創佳績。（圖／中職提供）

▲本屆經典賽中華隊投手群由王建民及林岳平兩位12強賽冠軍教練帶領，期盼再創佳績。（圖／中職提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

日本經典賽棒球代表隊「侍Japan」宮崎進行強化集訓，距離比賽開打也僅剩不到兩週，日本總教練井端弘和展現了對於蟬聯世界棒球經典賽冠軍的強烈執著與謹慎，明確點名中華隊是日本在第一輪預賽中的「最大強敵」。而日媒也爆料教練團將親自來台進行實地考察，近距離蒐集中華隊與新戰力的情報，務求在3月6日的「台日大戰」中以萬全之姿出擊。

回顧2024年世界棒球12強賽，日本最終敗給台灣，終結了跨足多年的國際賽37連勝，這場失利讓井端監督深刻體會到台灣棒球的進步，據日媒《日刊體育》報導，在集訓時井端就曾直言：「中華隊實力很強，他們有許多足以跟日本匹敵的投手，理所當然地，我認為台灣是我們晉級第一輪過程中最大的對手，絕不能有任何輕忽大意。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

為了警惕全隊，井端監督在接受《產經體育》訪問時也以近日冬奧賽事為例，指出花式滑冰「四周跳之王馬里寧（Ilia Malinin）在決賽意外失誤，最後僅獲第8名，以此為戒提醒選手，「這就是運動的困難之處，心理因素往往是勝負關鍵。」他強調預賽首戰至關重要，若在3月6日對陣台灣的比賽中失足，後續接連面對南韓與澳洲的壓力將會倍增。

而《東京體育報》也指出，據台灣球界傳來的消息，日本武士隊為了掌握中華隊神速進步的關鍵，計畫於2月26、27日派遣教練團與幕僚成員前往台北大巨蛋，實地視察台灣代表隊與日職軟銀鷹、日本火腿的「國際交流賽」，該文也指出在大賽前夕特地飛往國外偵查對手是極為罕見的舉動，顯示井端對台灣「未知新戰力」的高度重視。

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，井端弘和。（圖／記者李毓康攝）

▲日本隊總教練井端弘和。（圖／記者李毓康攝）

去年11月強化賽前，金子誠首席教練與吉見一起投手教練也曾前往偵察韓、捷之戰，這次井端小組將情報蒐集網延伸至台灣，目標是將中華隊每一位投手的數據與習慣掌握得滴水不漏。

針對第一輪三連戰的先發輪值，日本隊已於2月初通知球員本人，據日媒指出，日本隊計畫派出大聯盟頂尖強投、現效力於道奇隊的山本由伸在3月6日對戰台灣，隨後3月7日的「日韓大戰」預計由菊池雄星擔綱先發，8日對陣澳洲則屬意老將菅野智之。

「先發投手名單已經傳達下去了，」井端弘和先前受訪時說道，「首戰是非常重要的指標，我們不只要贏，更希望能帶著好的氣勢一路挺進。」

關鍵字： 2026WBC2026WBC日韓2026WBC中華隊侍Japan台日大戰棒球經典賽日本中華隊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

不死鳥神之左腕重現！郭泓志隨隊親自餵球　國手驚艷呼有威力

不死鳥神之左腕重現！郭泓志隨隊親自餵球　國手驚艷呼有威力

WBC回顧／陽岱鋼MVP躍上大聯盟官網　台式應援13年前開始震撼世界

WBC回顧／陽岱鋼MVP躍上大聯盟官網　台式應援13年前開始震撼世界

WBC回顧／大巨蛋被震撼教育到生死戰贏球　中華隊終於等到那張入場券

WBC回顧／大巨蛋被震撼教育到生死戰贏球　中華隊終於等到那張入場券

佐佐木朗希159公里火球震撼春訓　204勝傳奇盛讚：成長很多

佐佐木朗希159公里火球震撼春訓　204勝傳奇盛讚：成長很多

留湖人巡演還是回騎士衝冠？名記曝：詹姆斯肯降薪回鄉機率就99%

留湖人巡演還是回騎士衝冠？名記曝：詹姆斯肯降薪回鄉機率就99%

WBC回顧／國際賽外掛接力：張建銘勝打　林威助初代四棒到張育成

WBC回顧／國際賽外掛接力：張建銘勝打　林威助初代四棒到張育成

直接點名台灣是預賽「最大強敵」　井端弘和：投手足以匹敵日本

直接點名台灣是預賽「最大強敵」　井端弘和：投手足以匹敵日本

山本由伸熱身賽開幕先發　大谷翔平也將出賽

山本由伸熱身賽開幕先發　大谷翔平也將出賽

FOX Sports盤點WBC打者Top10　大谷翔平高居榜首、賈吉第2

FOX Sports盤點WBC打者Top10　大谷翔平高居榜首、賈吉第2

外媒稱史上最強中華隊！孫易磊嘗試排打線：真的很難

外媒稱史上最強中華隊！孫易磊嘗試排打線：真的很難

花蓮鯉魚潭驚傳天鵝船翻覆　1家3代5口落水...9歲男童不治

熱門新聞

不死鳥神之左腕重現！郭泓志隨隊親自餵球　國手驚艷呼有威力

WBC回顧／陽岱鋼MVP躍上大聯盟官網　台式應援13年前開始震撼世界

WBC回顧／大巨蛋被震撼教育到生死戰贏球　中華隊終於等到那張入場券

佐佐木朗希159公里火球震撼春訓　204勝傳奇盛讚：成長很多

留湖人巡演還是回騎士衝冠？名記曝：詹姆斯肯降薪回鄉機率就99%

WBC回顧／國際賽外掛接力：張建銘勝打　林威助初代四棒到張育成

讀者回應

﻿

熱門新聞

1神之左腕助陣！　郭泓志親自餵球

2陽岱鋼飛撲開轟躍上大聯盟官網

3WBC回顧 大巨蛋被震撼教育到生死戰逆轉

4佐佐木朗希159公里火球震撼春訓！

5留湖人巡演？回騎士衝冠？詹皇下季抉擇

最新新聞

1柯瑞再休5戰　無緣年度最佳陣容

2終結美24年金牌荒　劉美賢冬奧封后

3台灣是最大強敵！監督說投手不輸日

4WBC打者Top10　大谷榜首又贏賈吉

5山本熱身賽開幕先發　大谷確定出賽

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【被嚇到！】睦那京收到貓咪帽一秒轉手XD

傳奇謝幕！回首30年網壇歲月　詹詠然：犧牲很多但不後悔

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

球后詹詠然開箱榮譽榜　14歲澳網金盃救全家

【舅舅愛上貓】貓咪第一次跟回家過年　直接躺舅舅懷裡睡擄獲他的心

【忍術蛙蛙之術????】3朋友影子模仿術　男人的快樂94這麼簡單

大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆…倒地2小時才發現死亡已屍僵

【冷血炸貓籠】關西男國中生沖天炮炸貓　點火還大喊：新年快樂喔

【真人版拉霸機】3人隨機拿蔬果！連線中獎大家超嗨
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366