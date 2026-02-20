直接點名台灣是預賽「最大強敵」　井端弘和：投手足以匹敵日本

▲本屆經典賽中華隊投手群由王建民及林岳平兩位12強賽冠軍教練帶領，期盼再創佳績。（圖／中職提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

日本經典賽棒球代表隊「侍Japan」宮崎進行強化集訓，距離比賽開打也僅剩不到兩週，日本總教練井端弘和展現了對於蟬聯世界棒球經典賽冠軍的強烈執著與謹慎，明確點名中華隊是日本在第一輪預賽中的「最大強敵」。而日媒也爆料教練團將親自來台進行實地考察，近距離蒐集中華隊與新戰力的情報，務求在3月6日的「台日大戰」中以萬全之姿出擊。

回顧2024年世界棒球12強賽，日本最終敗給台灣，終結了跨足多年的國際賽37連勝，這場失利讓井端監督深刻體會到台灣棒球的進步，據日媒《日刊體育》報導，在集訓時井端就曾直言：「中華隊實力很強，他們有許多足以跟日本匹敵的投手，理所當然地，我認為台灣是我們晉級第一輪過程中最大的對手，絕不能有任何輕忽大意。」

為了警惕全隊，井端監督在接受《產經體育》訪問時也以近日冬奧賽事為例，指出花式滑冰「四周跳之王馬里寧（Ilia Malinin）在決賽意外失誤，最後僅獲第8名，以此為戒提醒選手，「這就是運動的困難之處，心理因素往往是勝負關鍵。」他強調預賽首戰至關重要，若在3月6日對陣台灣的比賽中失足，後續接連面對南韓與澳洲的壓力將會倍增。

而《東京體育報》也指出，據台灣球界傳來的消息，日本武士隊為了掌握中華隊神速進步的關鍵，計畫於2月26、27日派遣教練團與幕僚成員前往台北大巨蛋，實地視察台灣代表隊與日職軟銀鷹、日本火腿的「國際交流賽」，該文也指出在大賽前夕特地飛往國外偵查對手是極為罕見的舉動，顯示井端對台灣「未知新戰力」的高度重視。

▲日本隊總教練井端弘和。（圖／記者李毓康攝）

去年11月強化賽前，金子誠首席教練與吉見一起投手教練也曾前往偵察韓、捷之戰，這次井端小組將情報蒐集網延伸至台灣，目標是將中華隊每一位投手的數據與習慣掌握得滴水不漏。

針對第一輪三連戰的先發輪值，日本隊已於2月初通知球員本人，據日媒指出，日本隊計畫派出大聯盟頂尖強投、現效力於道奇隊的山本由伸在3月6日對戰台灣，隨後3月7日的「日韓大戰」預計由菊池雄星擔綱先發，8日對陣澳洲則屬意老將菅野智之。

「先發投手名單已經傳達下去了，」井端弘和先前受訪時說道，「首戰是非常重要的指標，我們不只要贏，更希望能帶著好的氣勢一路挺進。」