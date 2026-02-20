FOX Sports盤點WBC打者Top10　大谷翔平高居榜首、賈吉第2

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）"

記者王真魚／綜合報導

美國體育專業媒體《FOX Sports》研究團隊近日公布2026年世界棒球經典賽（WBC）預計參賽打者的「Top 10」排行榜，結果由日本隊當家球星大谷翔平榮登第1名，美國隊強打賈吉（Aaron Judge ）排名第2，榜單集結多位當今大聯盟最具宰制力的攻擊型球員。

FOX Sports指出，大谷翔平在2024年完成大聯盟史上首見的「50轟、50盜」壯舉，且近兩個球季皆在國聯包辦長打率、OPS、OPS+與得分等多項打擊數據第1，攻擊影響力獲得一致肯定，因此被評為2026年WBC最具威脅性的打者。

排名第2的賈吉同樣來頭不小，過去4個球季3度榮膺美聯MVP，生涯已有4個50轟賽季，並兩度繳出WAR超過10的怪物級表現，依舊是美國隊最仰賴的長程火力來源。

第3名則是美國代表小惠特（Bobby Witt Jr.），被評為兼具長打與速度的全能型打者。FOX Sports指出，他在2024至2025年平均WAR高達8.3，兩季皆是美聯安打王，2024年更以打擊率0.332拿下打擊王，2025年則以47支二壘安打稱霸聯盟。

其餘入榜名單依序為：

第4名 索托（Juan Soto，多明尼加）

第5名 羅利（Cal Raleigh，美國）

第6名 小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.，多明尼加）

第7名 羅德里奎茲 （Julio Rodríguez，多明尼加）

第8名 阿庫尼亞 （Ronald Acuña Jr.，委內瑞拉）

第9名 舒瓦柏（Kyle Schwarber，美國）

第10名 小塔提斯（Fernando Tatís Jr.，多明尼加）

FOX Sports也點出，強權美國隊與多明尼加共和國各有4名球員進入前10名，2026年WBC勢必成為「世界最頂級打者大集合」的頂尖舞台，攻擊火力對決備受期待。

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）