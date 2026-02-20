WBC回顧／從2勝2敗出局到附加賽搶命　中華隊再戰經典賽舞台

▲第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，中華隊在附加賽贏得關鍵勝利，晉級經典賽正賽。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／綜合報導

第6屆世界棒球經典賽（WBC）即將開打，中華隊再次站上世界舞台，回顧這段旅程，從2023年A組2勝2敗卻因失分率遭淘汰，到2025年資格賽在台北大巨蛋打到附加賽才搶下門票，中華隊並非順風順水，而是一條充滿教訓與修正的路。

2023年經典賽預賽A組在台中洲際棒球場進行，中華隊先後擊敗義大利、荷蘭，最終戰績與古巴、義大利、荷蘭、巴拿馬同為2勝2敗；依照大會規定，戰績相同時以「失分率」比較排名，中華隊最終排名分組第5，被迫無緣複賽，也因此失去直接取得第6屆經典賽門票的資格。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2025年2月，中華隊在台北大巨蛋出戰WBC資格賽；首戰對西班牙以5比12落敗，隨後雖以9比1擊敗南非，但後來0比6遭尼加拉瓜完封，晉級形勢一度告急。

最終中華隊與西班牙必須在附加賽決定最後一張正賽門票。2月25日生死戰，中華隊以6比3擊敗西班牙，其中第6局連續短打造成對方三壘手Wander Encarnacion兩次傳球失誤成為分水嶺。

中華隊WBC 30人名單

投手（16人） 林凱威、林詩翔、張奕、陳冠宇、鄭浩均、胡智爲、曾峻岳、古林睿煬、孫易磊、莊陳仲敖、林維恩、沙子宸、張峻瑋、林昱珉、陳柏毓、徐若熙

捕手（3人） 吉力吉撈．鞏冠、林家正、蔣少宏

內野手（7人） 鄭宗哲、林子偉、張育成、吳念庭、江坤宇、龍恩（Jonathon Long）、李灝宇

外野手（4人） 陳傑憲、林安可、陳晨威、費爾柴德（Stuart Fairchild）

中華隊預賽賽程表（台灣時間）：

3月5日 (四) 11:00： 澳洲vs中華隊

3月6日 (五) 18:00： 中華隊vs.日本

3月7日 (六) 11:00： 捷克vs中華隊

3月8日 (日) 11:00： 韓國vs中華隊