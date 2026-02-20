WBC回顧／大巨蛋被震撼教育到生死戰贏球　中華隊終於等到那張入場券

運動雲

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，中華隊在附加賽贏得關鍵勝利，晉級經典賽正賽。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，中華隊在附加賽贏得關鍵勝利，晉級經典賽正賽。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／綜合報導

中華隊能站上第6屆世界棒球經典賽舞台，表面上是2025年WBCQ附加賽以6比3復仇西班牙搶下門票，但更關鍵的其實是這趟資格賽一路走來的投手與守備細節，那正是中華隊在2023年A組預賽跌跤後，兩年來最想補上的一課。

回到2023年A組預賽，當時出現史上罕見的「5隊皆2勝2敗」大亂鬥；中華隊雖然是分組得分最高的球隊，卻因為失分率在同組比較中落到最後一名，最終被擠出複賽，甚至因此必須走回資格賽。

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，中華隊在附加賽贏得關鍵勝利，晉級經典賽正賽。（圖／記者李毓康攝）

兩年後來到2025年資格賽，中華隊同樣走得不輕鬆，從首戰大比分落敗，到最後被逼進附加賽，每一步都踩在淘汰邊緣。

但和2023年最大的不同在於，這一次中華隊沒有讓危機一波波擴大，多次在關鍵局面守住，讓比賽始終維持在可控範圍內，也因此才等得到生死戰搶回門票的機會。

2025WBCQ在台北大巨蛋開打，中華隊首戰就被西班牙以12比5震撼教育；西班牙在比賽中段拉開差距，其中西班牙3、4棒核心Wander Encarnacion與Jesus Ustariz都敲出3安，捕手Gabriel Lino另補上2分砲，把得分拉開到雙位數。

隔天面對南非，中華隊以9比1止血；但再隔一戰碰上尼加拉瓜，又遭0比6完封。

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，中華隊在附加賽贏得關鍵勝利，晉級經典賽正賽。（圖／記者李毓康攝）

真正讓中華隊在2025WBCQ活下來的是附加賽，這一戰中華隊6局3比2領先時，蔣少宏短打形成壓力，西班牙三壘手Wander Encarnacion發生要命傳球失誤掉分。

隨後下一棒幾乎是「重播」的劇本，又是短打、又是傳歪再送1分，比分被拉開到5比3，Encarnacion當場落淚的畫面也成為那晚最揪心鏡頭。

更重要的是，中華隊沒有在後段被追平，其中3個關鍵瞬間分別為：宋晟睿首局右外野飛撲接殺，直接守下可能的失分、徐若熙中繼3.1局飆出5次三振壓住西班牙打線、7局西班牙攻佔滿壘1出局時，孫易磊連飆2K拆彈，整場最危險的一局就此熄火。

如果把這些畫面放回2023的脈絡，它們其實就是中華隊過去最常「失分一爆就連爆」的情境：危機來了，能不能用守備與投手的1、2個大出局數把火踩掉；2025的答案是，至少在最後一戰，中華隊做到了。

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，中華隊在附加賽贏得關鍵勝利，晉級經典賽正賽。（圖／記者李毓康攝）

