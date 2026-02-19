留湖人巡演還是回騎士衝冠？名記曝：詹姆斯肯降薪回鄉機率就99%

▲洛杉磯湖人詹姆斯（LeBron James）。（圖／路透）

當41歲的詹姆斯（LeBronJames）步入其傳奇職涯的合約年，全聯盟都在屏息關注「詹皇」的下一站，儘管過去數個月流言蜚語不斷，但隨著賽季推進，綜合美媒報導，其實詹姆斯未來動向已經浮現，在不退役的情況下，不是留在洛杉磯湖人隊開啟史詩級的退役巡演，就是去另外一支有競爭力的球隊進行最後一次總冠軍衝刺，而傳聞中最常被提到的就是他家鄉的克里夫蘭騎士。

《ESPN》記者麥克米納明（Dave McMenamin）指出，湖人隊管理層已釋出善意，表示若詹姆斯決定延長其職業生涯至第24季，球團將全力支持他回歸。湖人籃球營運總裁佩林卡（Rob Pelinka）在賽季前便明確表態，希望詹姆斯能以湖人球員的身分退役，無論是打到2026年還是2027年，湖人都樂意配合其行程，這項舉動被視為球團對詹姆斯多年貢獻的最高禮遇，也旨在為他打造一個如同布萊恩（Kobe Bryant）當年的全美退役巡迴舞台。

然而，溫情攻勢背後仍存在嚴峻的現實考量，因為湖人目前已正式確立唐西奇（Luka Doncic）為新的建隊核心，若詹姆斯選擇續留洛杉磯並要求頂薪，兩人的薪資將佔據團隊薪資上限的64%，這將嚴重壓縮球隊的補強靈活性，不過湖人老闆珍妮巴斯（Jeanie Buss）近日受訪時語帶保留地表示，詹姆斯已經贏得了決定自己走向的權利，但她也坦言目前詹姆斯尚未給出任何明確的暗示。

在此背景下，詹姆斯的家鄉球隊克里夫蘭騎士隊再度成為討論中心，《EPSN》NBA專家溫德霍斯特（Brian Windhorst）在節目中語出驚人地預測，只要詹姆斯願意接受老將底薪或中產特例的大幅降薪，他有99%的把握確信詹姆斯會重返克里夫蘭。

這項推論並非空穴來風，詹姆斯日前在自己的Podcast節目《Mindthe Game》中，公開盛讚騎士隊在交易截止日前引進哈登（James Harden）與施羅德（Dennis Schröder）的操盤，認為目前的騎士陣容擁有強大的防守與鬥志，足以在東區競爭。

對於詹姆斯而言，在家鄉阿克倫奪下最後一座獎盃的劇本，無疑是職業生涯最完美的終章，而騎士目前透過一系列財務清理，已將薪資縮減至距離脫離「第二層硬上限」僅剩400萬美元的空間，這為引進詹姆斯創造出可能性。

為了因應詹姆斯可能離隊的變數，湖人總經理佩林卡也已啟動戰略應變計畫，根據《ESPN》消息指出，湖人已將休士頓火箭隊的前鋒伊森（Tari Eason）列為夏季首要補強目標。若詹姆斯離隊，湖人將擁有高達5100萬美元的薪資空間，足以開出一份總額破億美元的合約來利誘這名場均三分命中率高達46%的新星加盟，以填補詹姆斯離開後的鋒線空缺。