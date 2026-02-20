中華隊初三大巨蛋開訓！辜仲諒發紅包勉勵　喊話：為台灣尊嚴全力以赴

▲WBC中華隊大年初三在台北大巨蛋展開第二階段集訓，棒協理事長辜仲諒到場勉勵並發送新春紅包，期許全隊為台灣尊嚴全力以赴。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者胡至欣／台北報導

備戰2026年世界棒球經典賽（WBC），中華隊展現強烈求勝意志。在結束短暫的4天春節假期後，於大年初三（19日）開工，在台北大巨蛋啟動第二階段集訓。中華棒協理事長辜仲諒特別到場勉勵，並親自發送新春紅包給每一位教練、球員，期許國家隊為台灣尊嚴而戰，目標前進邁阿密。

▲▼中華棒協理事長辜仲諒發送新春紅包給教練與球員。（圖／記者鄭遠龍攝；以下同）

辜仲諒在集合致詞時強調，球場上的態度決定一切，選手們心態要穩，不能害怕、要有自信，「跟上一次一樣，一球一球來，不要想太多」，但同時也要用最大的專注度去面對每一次攻守，「這可能是你最後一球，所以你每一場都要把它當作最後一場，你要用生命打球。」他直言，只要踏上美國賽場，就是維護台灣2,300萬人的尊嚴，「不需要打到第一名，就得到全世界對我們台灣人的尊嚴，所以美國是非去不可！」

▲辜仲諒喊話全隊展現眾人一心的氣勢。

他也向球員喊話，披上中華隊戰袍代表的不只是個人，更背負著全台球迷的期盼，希望選手們都能扛住壓力、拿出實力，團結一致，讓世界看見台灣驕傲；同時提醒練習與比賽期間要保護好身體、避免受傷，「希望在美國跟你們見面」，前提是全隊必須展現出眾人一心的氣勢，包含後勤在內都是「生命共同體」，每個人在各自崗位上全力以赴，就是最強大的後盾。

▲▼辜仲諒向後勤團隊致意並在大巨蛋場中合影。

不僅為選手們加油打氣，辜仲諒也一一向後勤團隊致意，並到大巨蛋場中合影留念，激勵全體士氣。而接下來8天內，中華隊將安排5場練習賽，包括2場中國信託60周年獨家冠名贊助的「2026台日棒球國際交流賽」將於2/26、2/27分別迎戰日職勁旅福岡軟銀鷹與北海道日本火腿鬥士，透過高強度實戰調整狀態，為3月開打的WBC把節奏催到位。