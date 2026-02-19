運動雲

被懷疑用小號毒舌噴前後任隊友　杜蘭特：我不是來扯Twitter廢話的！

▲休士頓火箭球星（Kevin Durant）。（圖／達志影像／美聯社）



記者蔡厚瑄／綜合報導

休士頓火箭隊本賽季目前以33勝20負的戰績高居西區第4，正值衝刺季後賽排名的關鍵期，但陣中超級巨星杜蘭特（Kevin Durant）近日卻再次捲入「分身帳號（BurnerAccount）」風波，19日球隊連球後，杜蘭特也親自出面澄清，嚴詞否認自己就是發文者，還直言「我不是來這裡扯Twitter（現名：X）廢話的。」

這整起事件源於明星賽期間，有網友在X平台上發現該神祕帳號使用了與杜蘭特社群帳號相同的「貓頭鷹」頭像，且發文語氣及視角與杜蘭特極為吻合，隨後流出的私訊截圖更是令人咋舌，該帳號直接對火箭隊目前的建隊基石森根（Alperen Sengun）開火，直言「你們的球隊老大既不會投籃也不會防守，這問題比我的失誤大多了」；對於另一位潛力新星小史密斯（Jabari Smith Jr.），該帳號更毫不留情地評價其「基本上是個弱智」、「無法信任他的投籃與防守」。此外，內容還提及懷念前隊友西蒙斯（Ben Simmons）的傳球，暗示目前隊友無法提供支援。

除了對現任隊友的不滿，該帳號的「掃射範圍」還擴及至杜蘭特的前球隊，內容暗諷鳳凰城太陽隊時期的布克（Devin Booker）與前教練佛蓋爾（Frank Vogel）是「獨裁者」，更辛辣點名勇士隊總教練科爾（Steve Kerr）自從被喬丹（Michael Jordan）毆打後就「對黑人有意見」。這些極具爭議性的言論被公開後，迅速在全美體育圈引發軒然大波。

面對滿城風雨，杜蘭特在火箭隊收假訓練後首度正面回應，並將這些指控定調為「亂七八糟的爭論」與「社群媒體噪音」，並強調自己不想捲入其中。

杜蘭特告訴記者：「我知道你們必須問這些問題，但我不是來這裡扯Twitter廢話的，我的隊友們很清楚是怎麼回事，我們整個賽季都非常專注，今天的訓練氛圍就像軍隊一樣嚴肅且有紀律。」儘管杜蘭特極力撇清，但考慮到他曾在2017年不慎使用官方帳號以「第三人稱」為自己辯護的黑歷史，多數外界分析仍對其說法抱持懷疑。

然而這件事對火箭恐怕將帶來不小的衝擊，NBA球評萊特（Nick Wright）警告，如果這些言論是真的，對杜蘭特的影響將遠超以往，因為這等於羞辱了現任年輕的隊友，身為爭冠球隊的最後一塊拼圖與領袖，杜蘭特若真的在背後如此評價朝夕相處的戰友，火箭目前好不容易建立起的化學反應恐怕將化為烏有。

