HBL攻蛋3/21-22 頂尖對決　冠軍賽首度全面實名制售票228開搶

▲松山奪冠，當家砍將查傑親曝下一步動向。（圖／高中體總提供）

▲113學年度HBL南子組冠軍由松山高中奪下。（圖／高中體總提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

眾所矚目的114學年度高中籃球甲級聯賽（HBL）總決賽，將於3月21日及3月22日在臺北小巨蛋舉辦，高中體總將於2月28日及3月1日起，於ibon售票系統正式開放索／售票。為使票券有效使用，本學年度將延續「男、女生組冠軍賽場次售票」制度，其餘3月21日及3月22日季軍賽場次則維持索票方式辦理。售票所得扣除場館及售票系統等衍生成本費用後，將全數提供予晉級冠軍賽之4支球隊，以協助基層學生籃球運動發展。

總決賽票券分為3月21日第1、2場次票券（A）與第3、4場次票券（B），以及3月22日第1、2場次季軍賽票券（C）與第3、4場次冠軍賽票券（D）共4種。3月21日四強賽門票自2月28日10：00起開始索票；3月22日季軍賽及冠軍賽門票，則自3月1日10：00起開始索票及售票。

索票方式與往年大致相同，每人每場次可索取2張票券。若於全國7-ELEVEN門市ibon機台索票，須於10分鐘內於門市櫃台取出票券；若於ibon網站索票，則須於48小時內至機台取出票券，逾期視同放棄。售票場次（冠軍賽）之「一般售票專區」票價自100元至500元不等，民眾可於ibon機台或網站以現金、信用卡及運動幣購買，每人限購2張票券。

高中體總為杜絕黃牛，近年票券均採實名制登記。本學年度無論索票或售票場次，均維持實名制規範，索／購票時請備妥「持票入場者」之姓名及身分證字號（1張票券填寫1組持票入場者本人資料；若購買2張票券，則需分別填寫2組持票入場者本人姓名及身分證字號，且資料不得相同）。

為使未取得門票之民眾也有機會進場觀賽，高中體總自111學年度起實施現場候補票措施。本學年度除售票之「男、女生組冠軍賽」場次不開放候補外，其餘場次皆維持開放現場觀眾候補入場，惟開放數量將視現場人流狀況而定，每場次至多開放500名觀眾。

詳細索／售票資訊，請參閱高中體總官方社群帳號、HBL官方社群帳號及高中體總官方網站之公告。請各位球迷以實際行動購票進場，支持臺灣品牌之學生籃球運動，一起為基層學生籃球運動的發展盡一份心力。

