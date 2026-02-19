運動雲

歐布萊恩確定傷退WBC　金澤延遞補入選

▲原定擔任守護神的韓裔投手歐布萊恩（Riley O’Brien）因小腿受傷退出2026年世界棒球經典賽名單，韓國隊改由斗山熊右投金澤延遞補入選。（圖／達志影像／美聯社）

▲韓國隊改由斗山熊右投金澤延遞補入選。（圖／X）

記者王真魚／綜合報導

距離2026年世界棒球經典賽（WBC）開打僅剩不到半個月，韓國隊戰力又拉警報。原本預計披上太極旗、擔任終結者的韓裔大聯盟投手歐布萊恩（Riley O’Brien），因小腿受傷確定退出國家隊名單，韓國隊改由斗山熊年輕右投金澤延遞補入選。

韓國棒球委員會（KBO）戰力強化委員會19日表示，歐布萊恩因小腿傷勢，評估後難以配合賽事時程，已向WBC組委會提出球員更換申請，並確定由金澤延遞補。

歐布萊恩出生於美國父親、韓國母親家庭，先前入選韓國國家隊，原本計畫為「母親的國家」出戰經典賽。WBC與奧運、世界盃等國際賽不同，允許依血統資格選擇代表隊球員，歐布萊恩也因此獲得披上「太極旗」的機會。

歐布萊恩去年在大聯盟出賽42場，繳出3勝1敗、6次救援成功、防禦率2.06的亮眼成績，被總教練柳志炫視為終結者首選。不過，他在備戰新賽季、參加聖路易紅雀春訓期間於牛棚投球時感到右小腿不適，後續無法正常投球，代表隊評估後認為難以趕上3月5日對捷克的首戰，最終決定割捨。

柳志炫也坦言，歐布萊恩退出後，終結者角色勢必重新評估，球隊將調整整體牛棚策略。

遞補入選的金澤延，是近年韓職表現最穩定的年輕終結者之一。2024年職棒新人球季，他出賽60場，拿下3勝2敗、19次救援成功、4次中繼成功，防禦率2.08，並榮膺新人王；2025年持續進化，64場出賽再奪24次救援，展現關門能力。

金澤延同樣具備國家隊經驗，曾出戰2024年世界十二強賽，並在K Baseball Series交流賽中登板。韓國隊目前正在沖繩進行WBC備戰訓練，接下來將與KBO各隊進行6場練習賽，藉此觀察並確認新的終結者人選。

