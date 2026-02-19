運動雲

外媒稱史上最強中華隊！孫易磊嘗試排打線：真的很難

▲▼旅日投手古林睿煬、孫易磊、張峻瑋已率先向球隊報到 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲旅日投手孫易磊 。（圖／記者劉亮亨攝）

記者王真魚／台北報導

日本北海道火腿鬥士旅日投手孫易磊加入中華隊第二階段集訓，回顧近一年體重從去年約87公斤增加至96公斤，他透露並沒有刻意改變飲食。正式投入國家隊集訓後，他也感受到備戰氛圍明顯升溫，更笑說光是自己嘗試排打線、排投手出賽就「滿困擾的」，也更能體會到教練團的燒腦程度。

孫易磊表示，這次增重是一整年持續進行的過程，「季中也一直在增重」，球團並未對比賽表現給予過多壓力，讓他能專心進行重訓，不必一邊顧慮成績、一邊調整身體，是增重能順利推進的重要原因。

不過，體型變化也曾帶來適應期。孫易磊坦言，去年球季後半段投起來一度覺得不太舒服，「身體變了一個體重，角度也變得不太一樣，投起來沒有季初那麼流暢，會有卡卡的感覺。」直到這個休賽季，才逐漸把動作找回來，整體狀況明顯好轉。

正式加入中華隊集訓後，孫易磊感受到備戰氛圍與先前明顯不同，「到這邊就更有要比賽的感覺，大家心態都慢慢在備戰，跟之前在高雄剛開始起步的時候不太一樣。」

面對外媒提及「本屆中華隊是史上最強陣容」，孫易磊直呼，自己光是嘗試排打線、排投手出賽就已經「滿困擾的」，「其實大家都滿強的，你放一個上來，就要把另一個拉下去，拉下去又會覺得好像不太對。」他也因此更能體會教練團的難處，這樣的煩惱其實是「甜蜜的負擔」。

相較去年資格賽前的匆促備戰，孫易磊形容今年的調整節奏「完整很多」。他透露，去年因服兵役關係，剛結束就接著投入資格賽，幾乎沒有緩衝時間；今年則從11月開始準備，1月底再慢慢恢復訓練，「到現在，比去年好很多。」

孫易磊認為，能夠加入競爭力如此高的中華隊，對自己而言是一個很好的學習機會，不論是在身體調整、比賽準備或心態層面，都能從不同背景與經驗的隊友身上吸收養分，為即將到來的經典賽做好準備。

