張峻瑋報到合體學長小緊張　曝和差15歲陳冠宇互動

2026年世界棒球經典賽（WBC）中華隊第二階段集訓，今（19日）於台北大巨蛋迎來旅日投手群合體。其中本屆陣中年紀最小、年僅20歲的福岡軟銀鷹火球男張峻瑋，正式與古林睿煬、孫易磊一同向國家隊報到，身為16名投手中最年輕的成員，張峻瑋在受訪時展現了初生之犢的直率與自信，並分享和前輩陳冠宇霸氣直言要把實力拉到跟學長一樣，不能因為年紀輕而有落差。

張峻瑋的入選是本屆中華隊30人名單中極具話題性的亮點，2024年底才以育成選手合約加盟軟銀鷹的他，目前雖尚未成為支配下正式球員，但中華隊教練團極度看重他在U18與U23世界盃展現出的頂級火球潛力，在2月16日代表軟銀對陣社會人球隊的實戰中，最快球速已飆至151公里，狀況調整得相當好。

談到報到首日的心情，張峻瑋直言：「蠻緊張的，因為都沒有跟這些學長一起組隊過，不過都知道學長們是誰，他們也都很好，會跟我分享很多場上的事。」他特別提到與陣中最資深、大他15歲的陳冠宇交流最深，兩人因剛好站在一起而聊開，「冠宇學長分享他20歲的時候在做什麼，也一直告訴我說，既然20歲就入選了，在場上做自己就好，叫我不要想太多、不要太緊張。」

關於母隊軟銀鷹對他參賽的期待，張峻瑋透露日本教練對中華隊陣容評價極高：「日本教練有叮嚀我不要受傷。教練還說我們的陣容很強，一定可以贏日本！我那時候就回應說：『我們會把該做的做到最好。』」面對外界對他年齡與資歷的關注，張峻瑋展現出新世代強投的霸氣：「既然教練團相信我了，那我也要把我自己的實力拉到跟這些學長一樣，不能因為年紀小就覺得有落差，我會盡力發揮到最好。」