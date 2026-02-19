軟銀火球男初三報到！張峻瑋談經典賽用球差異　用PitchCom卻「會錯學長意」

▲旅日投手張峻瑋 。（圖／記者劉亮亨攝）

記者蔡厚瑄／綜合報導

張峻瑋是本屆中華隊16名投手中最受關注的奇兵，2024年底才以育成選手合約加盟軟銀鷹的他，目前尚未成為支配下正式球員，且加入日職後在一、二軍均無正式出賽紀錄，儘管如此，中華隊教練團仍看重其在U18、U23世界盃展現出的超過150公里的火球潛力，19日初三加入中華隊練球，談到首次接觸經典賽官方用球的體感，張峻瑋說「球蠻大顆，還在適應中」。

旅日好手古林睿煬、孫易磊以及張峻瑋19日也都加入中華隊集訓，讓集訓陣容更趨完整，其中最年輕的「忙內」張峻瑋表示，在日本已經完成LiveBP（實戰投打）與一場實戰，目前的進度都在軌道上。

由於WBC用球的規格與日職用球有所差異，對於投手的握球感是一大考驗，張峻瑋坦言，「那顆球蠻大顆的，比日職的還要大一點。因為我的手沒有到那麼大，所以現在還在調整那個出手的地方。明天將會是我第二次用這顆球進牛棚，目前還沒到正式投球的時間。」針對球體變大是否影響球路，他幽默表示自己並沒有投指叉球，因此影響不大，目前的重心全放在抓準放球點。

張峻瑋自認是一名「拿了球就想投」的快節奏投手，而今日在大巨蛋的練習中，他配戴大聯盟等級的PitchCom（電子暗號發送器），卻發生了一段令哭笑不得的小插曲。

「我今天有帶那個耳機，我一直很認真在聽暗號聲音，但今天突然沒聲音，然後學長就在那邊比「3」要比暗號，但我以為他是在跟我比『OK』，結果就做錯了。」