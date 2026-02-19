運動雲

揭東京「台灣之夜」幕後挑戰　蔡其昌致歉：加場難度高

▲▼ 蔡其昌 。（圖／記者王真魚攝）

▲蔡其昌。（圖／記者王真魚攝）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）預賽即將於3月在東京巨蛋點燃戰火，日前由「Team Taiwan挺台灣應援小組」發起的東京台日大戰轉播活動「台灣之夜」，日前剛開賣僅20分鐘便全數售罄，面對廣大球迷熱烈敲碗希望能再增加場次或場地，對此中華職棒聯盟會長蔡其昌今（19日）首度吐露幕後辛酸，直言在國外辦理公播活動涉及繁瑣手續與時間壓力，坦言目前要再增加場地場次的難度確實非常高。

東京「台灣之夜」的構想源自於蔡其昌對球迷的鼓勵，由民間應援小組在嘖嘖募資平台發起，目標是為無法進入東京巨蛋現場的台灣球迷打造專屬應援據點，由於台日大戰門票早已一票難求，球迷對應援活動的參與度極為踴躍，募資方案在1月30日全面開賣後，僅用20分鐘便全數售罄，期間更造成網站大當機，顯見熱情程度驚人，蔡其昌當時甚至在網路上感嘆，球迷的瘋狂程度簡直是要逼他再去租一顆蛋。

針對目前的進度，蔡其昌今日受訪時明確表示，雖然一切正按照進度推行，但過程中的難題依舊很多，蔡其昌坦言，他知道有很多球迷反應票價太高甚至買不到票，也有人敲碗希望增加場地，或是不要只辦理台日大戰、應納入台韓大戰。對此，蔡其昌感性致歉，他說明租借東京場地與取得公播權力具有高度挑戰性，且相關行政流程需要時間審核，目前聯盟與民間募資平台正全力衝刺相關幕後作業。

蔡其昌進一步解析分工，強調由於國家隊組訓業務量極大，聯盟目前將核心工作放在場地租借與公播權力的取得，其餘的執行細節則交由民間平台協助，若最終仍有球迷無法進入轉播會場，他感到非常抱歉但也強調：「如果只要還有能力再來增加場地，我們都很願意來做，但目前看起來難度是非常高的。」

關鍵字： WBC台灣之夜棒球經典賽台日大戰應援活動

【劇烈抖動掀議】鄭麗文祈福紅繩狂抖4次　唸到16字「這一幕抖最兇」

