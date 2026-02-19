「真的像馬耶！」古林睿煬也被孫易磊下半身嚇到：想脫他褲子穿看看





▲ 古林睿煬 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

經典賽中華隊大年初三開工，日本北海道火腿鬥士旅日投手孫易磊、古林睿煬加入中華隊第二階段集訓。日前火腿監督新庄剛志受訪時直言，孫易磊的身體明顯變壯，尤其下半身「壯到像馬一樣」；對此，古林睿煬親眼見證也被嚇到，「哇靠，真的是像馬耶！」

新庄剛志先前談到孫易磊時指出，對方身體明顯壯碩許多，「我覺得他現在是在把身體變壯之後，慢慢去調整跟以前不同的投球方式。」新庄也認為，一旦完成調整，實力還有機會再提升一到兩個層級，但仍需要一些時間磨合。

監督「像馬一樣」的形容，古林睿煬聽了也驚呼，「他真的是像馬耶！」隨即透露，自己與孫易磊從春訓一路到現在幾乎都在一起，起初還沒特別注意，直到有一次在牛棚站在旁邊，「我看他腳，哇，怎麼那麼壯，春訓的時候真的嚇死我，想說短短幾個月不見，怎麼變這麼大隻。」

古林睿煬今年首次和孫易磊一同在一軍春訓，他直言，對方值得學習的地方很多，「我覺得最主要就是他的心態，大家都知道他心態很強、心臟很大。心理素質這部分，我自己就比較薄弱一點。」

檢視自己，古林睿煬坦言，並沒有像學弟那樣的強心臟，「我確實會緊張、我有我的擔憂。所以我覺得可以跟他學習一下，他是怎麼去面對比賽、怎麼去調整。」話鋒一轉，他打趣表示，「那幾個月不見，他就變這麼大隻，我是滿好奇他到底是做了什麼！」

記者問及是否有特別請教孫易磊做了什麼改變，古林又開玩笑稱，「我是沒有問，但我滿想把他褲子脫掉、穿看看，是他（褲子）做比較緊，還是腳真的變比較粗。

不過他也進一步指出，有聽說孫易磊在賽季期間仍持續進行肌肥大訓練，「這對我們來說比較少見。因為我過往還是會以比賽為主。他這一套養成，或許是大家可以參考的一個方向。」

▲孫易磊 。（圖／記者劉亮亨攝）